Förbundskapten Graham Potter presenterade sin nya startelva på onsdagens presskonferens. Sverige vill visa upp sin nya startelva och vara väl förberedda inför VM.

Sverige gör en överraskande förändring i startelvan inför VM. Förbundskapten Graham Potter presenterade sin nya startelva på onsdagens presskonferens. Viktor Gyökeres var med under onsdagens träning och förbundskaptenen tycker att alla spelare nu är återställda efter den senaste tiden med skadekänningar.

Matchen mot Grekland spelas i morgon på Strawberry arena klockan 19.00 och nästa match för det svenska herrlandslaget är VM-premiären mot Tunisien den 15 juni. I backlinjen kommer Gabriel Gudmundsson och Victor Nilsson Lindelöf in och Kristoffer Nordfeldt tar Jacob Widell Zetterströms plats mellan stolparna. Detta är en viktig match för Sverige eftersom de vill visa upp sin nya startelva och vara väl förberedda inför VM





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