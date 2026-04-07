Sverige halkar efter i rymdkapplöpningen: Företag flyr landet

Sverige riskerar att förlora sin position som en ledande rymdnation då svenska rymdföretag väljer att lämna landet på grund av bristande förståelse för rymdens industriella potential och en långsam anpassning till den globala rymdekonomin.

Rymden har genomgått en revolution och handlar inte längre bara om att skicka människor till månen. Istället är rymden en grundläggande infrastruktur för framtidens industri på jorden. Trots Sverige s historiska rykte som en innovativ rymdnation, står landet inför en kritisk punkt. Flera svenska rymd företag väljer nu att flytta sin verksamhet utomlands, vilket väcker frågor om landets förmåga att anpassa sig till den snabba utvecklingen inom rymdsektorn.

Christer Fuglesang, Sveriges första astronaut och numera professor i rymdfart på KTH, betonar att svenska beslutsfattare inte fullt ut har förstått rymdens avgörande roll för att driva industriell utveckling och tillväxt i Sverige. Han menar att den traditionella synen på rymden, fokuserad på att 'skicka någonting till månen', måste förändras. Istället bör fokus ligga på hur rymden kan utnyttjas som en infrastruktur för att förbättra och utveckla verksamheter på jorden. Denna bristande förståelse och den långsamma omställningen anses vara en betydande orsak till att svenska rymdföretag väljer att lämna landet, som Re Orbit, ett startup-företag som utvecklar satelliter, som fann bättre förutsättningar i Finland. \Magnus Melander, medgrundare till innovationshubben Things, delar Fuglesangs analys. Han konstaterar att Sverige, som en gång var en ledande rymdnation, nu halkar efter i den globala rymdkapplöpningen. Melander beskriver hur rymdsektorn har förändrats dramatiskt de senaste decennierna, med en övergång från statligt dominerade projekt till en marknad driven av privata aktörer. USA har varit föregångaren i denna förändring, genom att upphandla tjänster och produkter från privata företag, vilket har banat väg för företag som Elon Musks SpaceX. Denna utveckling har skapat en gigantisk marknad för nya rymdbolag, en marknad som Sverige har misslyckats med att anpassa sig till. Melander framhäver också de utmaningar som svenska upphandlingsregler utgör för unga bolag, vilket hindrar dem från att växa och konkurrera effektivt. Han understryker att Sverige behöver agera snabbt för att inte hamna ytterligare efter i rymdkapplöpningen. \Fuglesang pekar också på vikten av statliga garantier och order för stora infrastrukturprojekt inom rymden. Han menar att USA, med sitt mer omfattande stöd, har en fördel i detta avseende. Sverige riskerar dessutom att förlora samarbetsmöjligheter inom Europa genom att minska sina bidrag till ESA, den europeiska rymdorganisationen. Detta kan leda till att svenska företag får svårare att delta i framtida rymdprogram och att sälja sina produkter på den globala marknaden. För att säkra Sveriges framtida position inom rymdsektorn krävs en förändrad syn på rymden, en ökad förståelse för dess industriella potential, en anpassning av upphandlingsregler och ett ökat engagemang från statens sida. Det är nödvändigt att skapa en miljö som gynnar innovation och tillväxt för svenska rymdföretag, för att säkerställa att Sverige inte blir 'fullkomligt frånkört' i den nya rymdekonomin





