Sverige hämtade upp 0-2 mot Italien - Rolfö avgjorde i andra halvlek

Sverige spelade 2-2 mot Italien i Nations League efter en stark upphämtning i andra halvlek. Fridolina Rolfö och Hanna Lundkvist gjorde målen, men laget missade andraplatsen i gruppen.

Det svenska damlandslaget i fotboll spelade sin sista match i Nations League -gruppspelet på Gamla Ullevi i Göteborg på tisdagskvällen. Motståndaren var Italien , och för Sverige s del stod mycket på spel trots att direktplatsen till VM 2027 i Brasilien redan hade gått förlorad efter 2-1-förlusten mot Danmark i fredags.

Fortfarande fanns möjligheten att säkra andraplatsen i gruppen, men det krävdes en seger. Matchen började dock illa för Blågult. Redan i den 36:e minuten rann det italienska anfallet igenom det svenska försvaret, och Elisabetta Oliviero kunde enkelt rulla in 1-0 efter ett inspel från höger där bollen fick studsa fritt i straffområdet. Försvaret såg passivt ut, och det var tydligt att Sverige hade svårt att hitta rätt i positionsspelet.

Strax före paus utökade Italien sin ledning genom Martina Piemonte, som var starkare än Amanda Nildén i luften och nickade in 2-0. Hemmapubliken på Gamla Ullevi blev tyst, och de svenska spelarna gick till halvtid med en tung uppförsbacke. I omklädningsrummet skedde dock en förändring. Förbundskapten Tony Gustavsson valde att göra flera byten i den andra halvleken, bland annat satte han in Fridolina Rolfö och Hanna Lundkvist.

Det skulle visa sig vara ett lyckokast. Sverige kom ut med en helt annan energi och pressade Italien högt. I den 65:e minuten reducerade Lundkvist med en nick efter en hörna, och bara tre minuter senare small det till igen. Fridolina Rolfö, som hoppat in med en enorm motivation, tog emot bollen utanför straffområdet och dundrade in 2-2 med ett hårt skott som italienska målvakten inte hade någon chans på.

Matchen slutade 2-2, och även om Sverige inte lyckades vinna var upphämtningen imponerande. Efter slutsignalen var Rolfö nöjd med sitt inhopp, men hon var också ärlig med sin frustration över den begränsade speltiden under samlingen. Tony Gustavsson hade inför matchen pratat om en skräddarsydd roll för Rolfö, där hon skulle användas som en pådrivare från bänken. Rolfö själv var dock tveksam till detta och uttryckte en önskan om att starta fler matcher.

Hon sa: Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Det är vad han känner. Jag vill gärna spela mer. Man vill alltid spela och starta matcher, men jag vet inte vad jag ska säga om det.

Trots frustrationen visade Rolfö prov på professionalism och laganda genom att göra ett viktigt mål direkt när hon kom in på planen. Gustavsson berömde hennes attityd och sade att det bästa exemplet på hennes anammande av rollen var hennes träningsinsatser efter Danmarksmatchen, där hon gjorde mål på löpande band. Matchen innebar att Sverige slutade trea i gruppen, vilket innebär att de får spela playoff i februari för att försöka ta sig till VM.

Italiens andraplats innebär att de går vidare till semifinal i Nations League. För svensk del väntar nu en analys av vad som gick snett i de första halvlekarna och hur man ska förbättra det defensiva spelet inför avgörandet. Publiken på Gamla Ullevi fick åtminstone se en andra halvlek som gav hopp inför framtiden. Spelare som Hanna Lundkvist och Fridolina Rolfö visade att det finns kapacitet i laget, även om starten på matcherna måste bli bättre.

Nästa samling blir kritisk för att säkra en plats i Brasilien 2027





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