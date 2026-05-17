Sverige har mer att göra på området: Föräldrar och anhöriga till döda ska ha rätt till bättre stöd

En av fyra debattörer skriver i artikeln att det offentliga stödet till anhöriga till döda är nästan obefintligt och att endast anhöriga som vårdar sina närstående inkluderas i stödet. Syftet med stödet kan inte bara vara att ge ersättning för ett vårdarbete som annars är oavlönat, utan att faktiskt stödja människor i en ytterst svår situation. Det är därför dags att Sverige gör mer för att stödja anhöriga till döda.

Att försöka arbeta är uteslutet och kan till och med vara skadligt om det innebär att sorgen trycks undan. Försäkringskassan erbjuder tio dagars ersättning till föräldrar na om ett barn under 18 år dör, vilket är bra och välkommet.

Men vi ser att en grupp hamnar utanför, nämligen anhöriga till personer som inte bara är sjuka, utan som dött. Det offentliga stödet i dag är nästan obefintligt. Försäkringskassan erbjuder tio dagars ersättning till föräldrarna om ett barn under 18 år dör. Ett äldre barns, en partners eller någon annan nära anhörigs död förväntas du i princip bara skaka av dig och därefter dyka upp på arbetet nästa morgon som vanligt, vilket är självklart.

Lösningen blir i praktiken oftast en sjukskrivning utifrån någon slags psykiatrisk diagnos. Detta trots att sorgen vid en anhörigs död inte är en sjukdom, utan en naturlig reaktion på att någon du älskar inte finns kvar. Det drabbar oss i praktiken och innebär att det för de flesta är omöjligt att fungera som tidigare. Att försöka arbeta är uteslutet och kan till och med vara skadligt om det innebär att sorgen trycks undan.

Jämför vi med våra grannländer är det också tydligt att Sverige har mer att göra på detta område. I Danmark har en förälder sedan 2021 rätt till 26 veckors ledighet vid förlust av barn. Även Norge och Finland har bättre möjligheter till ersättning än i Sverige. Att förbättra stödet till anhöriga är viktigt, men det framstår som begränsat att endast inkludera de som vårdar sina närstående.

Syftet med stödet kan inte bara vara att ge ersättning för ett vårdarbete som annars är oavlönat, utan att faktiskt stödja människor i en ytterst svår situation. Utifrån dessa resonemang kan vi konstatera att Sverige har mer att göra på detta område. Föräldrar och anhöriga till döda ska ha rätt till bättre stöd, som inkluderar längre ledighetstider för arbetsstängning, psykiatrisk rehabilitering när arbetsförmågan har kommit tillbaka och betydligt mer ekonomisk ersättning för förlorad tid och vård som nu är oavlönad.

Sammanfattningsvis måste vi sträva efter nya ekonomisk och psykosociala system som försar dessa anhöriga i en svår position på rätt sätt





