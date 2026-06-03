Sverige hyrar fängelseplatser i Estland - osäker framtid efter politisk varning

Sverige har beslutat att avtjäna delar av sin fängelsebrist genom att hyra 600 platser i Estland. Men ett brev från estniska politiker och jurister varnar för att avtalet kan bli kortlivat, mycket på grund av att oppositionspartierna i Estland lovar att säga upp det efter valet 2027. Samtidigt lyfts frågor om Estlands strategiska profil och möjliga säkerhetsrisker.

Sverige har ingått ett avtal med Estland om att hyra fångplatser i Tartu för att hantera bristen på svenska fängelser. Riksdagen godkände på onsdagen avtalet som undertecknades i juni 2025.

De första intagna förväntas flyttas till Estland redan i höst och sommartid 2027 ska fängelset kunna hysa upp till 600 svenska fångar. Justitieminister Gunnar Strömmer uttrycker belåtenhet och ser avtalet som en påtaglig avlastning för svensk kriminalvård. Estland beskrivs som ett nära land med hög kompetens inom kriminalvård. Trots regeringens beslut framgår det att befindliga politiska spänningar kan hota avtalets framtid.

Tõnis Lukas, ordförande för Tartu stadsfullmäktige, och Eerik Kergandberg, emeritus domare, har skickat ett varningens brev till riksdagens talman och partigruppledare. De påpekar att oppositionspartierna i Estland har förklarat att de kommer att säga upp avtalet efter det kommande valet till Riigikogu i mars 2027. Brevets innehåll lyfter också frågor om avtalets hållbarhet och motiveringen för att Estland ska ta emot utländska fångar.

Man undrar om fånguthyrning passar in i Estlands strategiska profil som ett smart, högteknologiskt, tryggt och utbildningsorienterat land. Skribenterna varnar för att ett förlängt avtal skulle kunna innebära en stor strategisk vändning för Estland, i praktiken omvandlande landet till en aktör som erbjuder andra stater fängelsetjänster. Om avtalet endast gäller fem år riskerar det istället att bara skjuta fram Sveriges problem samt att skada båda ländernas anseende.

De undertecknarna lyfter också säkerhetsfrågor kring fångsexperimentet i Tartu, och skriver att stadsförvaltningen kan föreslå en tidig uppsägning av avtalet om negativa konsekvenser visar sig. I Sverige har endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatt sig avtalet medan Tidöpartierna, Socialdemokraterna och Centerpartiet stöder det. Kritikerna menar att mycket tyder på att avtalet är osäkert och att Sverige kan tvingas ta hem fångarna snarare tidigt än senare, vilket skulle vara ett stort bekymmer för framtida regeringar som är oförberedda





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