Sverige i skärpt beredskap: Rysslands cyberhot mot kritisk infrastruktur

En attack mot ett värmeverk i Västsverige, kopplad till ryska underrättelsetjänsten, belyser det ökande cyberhotet mot Sveriges kritiska infrastruktur. Civilförsvarsministern uppmanar hela samhället att höja garden och ta hotet på allvar.

Våren 2025 inträffade en incident som fick stora varningsklockor att ringa i Sverige. Ett värmeverk i Västsverige utsattes för en cyberattack, och den visade sig vara långt ifrån isolerad. Säkerhet spolisen kunde snabbt konstatera att angriparna inte agerade på egen hand, utan hade tydliga kopplingar till rysk underrättelse- och säkerhet stjänst.

Syftet med attacken var direkt: att lamslå och slå ut värmeverket. Även om attacken misslyckades, tjänar den som en skrämmande illustration av hur Ryssland har börjat använda nya, allt mer aggressiva metoder i sitt cyberkrigsförande. Det är inte längre enbart frågan om oskyldiga överbelastningsattacker som kan avfärdas som tekniska problem. Hotet har eskalerat till att direkt rikta sig mot den så kallade kritiska infrastrukturen.

Detta omfattar ett brett spektrum av samhällsviktiga funktioner, från den grundläggande energiförsörjningen, till distributionen av vatten och hanteringen av avlopp. Även transportsystem, IT-infrastruktur, sjukvårdens system och finansmarknaderna är potentiella mål. Konsekvenserna av att slå ut vitala tjänster som värme, vatten eller el kan vara förödande och potentiellt livsfarliga, och detta utan att en enda militär enhet behöver skickas mot Sverige.

Cyberförsvar är därför inte en fråga som kan tas lätt på, utan ett ämne som kräver blodigt allvarligt engagemang från alla nivåer i samhället. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin har varit tydlig med budskapet: Detta angår alla. Alla måste ta sitt ansvar. Alla måste följa gällande lagar och regler. Han betonar att det har skett en ökning av säkerhetsmedvetandet under de senaste åren, men det räcker inte.

Ett rikt och modernt samhälle är per definition, nästan, en sårbar konstruktion. Strävan efter effektivitet leder ofta till att system kopplas upp och integreras med andra nätverk. Detta förbättrar driften avsevärt, men öppnar samtidigt dörrar för hackare att ta sig in. Många av våra befintliga system byggdes innan cybersäkerhet ens var en prioriterad fråga, och många är därför föråldrade. Denna höga ålder, i kombination med en inneboende komplexitet, ökar dramatiskt risken för både tekniska fel och mänskliga misstag.

Det är inte heller ovanligt att organisationer saknar en fullständig överblick över de system som upprätthåller driften, vare sig det handlar om ett kraftverk eller robotar och maskiner i en industrimiljö. Uppdateringar kan dessutom skjutas på framtiden om de kräver oönskade produktionsstopp. Men cybersäkerhet är inte en frivillig aktivitet eller en lyx – det är ett krav. Civilförsvarsministern är inte ute efter att skoja när han betonar att lagar och regler måste följas.

Dessa regler gäller inte bara den offentliga sektorn utan i högsta grad även privata företag. Företag måste nu bli betydligt striktare med att ställa krav på cybersäkerhet vid upphandlingar, särskilt när det gäller leveranskedjor.

Vad kan då den enskilde medborgaren göra i detta alltmer hotfulla digitala landskap? För alla som arbetar vid en dator är det grundläggande att genomföra de säkerhetsuppdateringar som krävs. Det är helt oacceptabelt att använda svaga lösenord, som exempelvis 123456, i synnerhet inte om man arbetar inom en sektor som utgör kritisk infrastruktur.

Utöver detta är det av yttersta vikt att varenda enskild medborgare preppar. Det innebär att se till att ha lager av vatten och lämplig mat, samt att säkerställa tillgång till värmekällor när uppvärmningssystemen slutar fungera, ljus när elen går och kontanter ifall internetuppkopplingen bryts. Även om den tidigare myndigheten MSB (nu Myndigheten för civilt försvar, MCF) har bytt namn till något som många kanske inte känner igen, är det fortfarande relevant att söka information.

För några år sedan ansågs prepping vara en trendig aktivitet, men i dagsläget har det aldrig varit viktigare att omsätta dessa förberedelser från ord till handling. Samhällets motståndskraft bygger på en kollektiv insats, där både staten och den enskilde har en avgörande roll att spela för att möta framtida utmaningar





