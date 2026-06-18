SVT:s expert Hanna Marklund analyserar Sveriges möjligheter i季后赛 mot Litauen och de kommande kvalrundorna, och lyfter vikten av lagidentitet och erfarenhet.

Det finns nyheter om att det svenska damlandslaget i fotboll kommer att starta sin VM-kval mot Litauen i höstens playoff. Experter påpekar att detta blir ett tuffare motstånd än tidigare, men de är overksna om att Sverige har en god chans att ta sig vidare.

I den första kvalrundan ställs Sverige mot Litauen, som är rankad som nummer 94 i världen. Expertsvararen Hanna Marklund menar att Sverige är betydligt bättre än Litauen och förväntar sig en klar seger. Den andra kvalrundan kommer att innebära en utmaning mot vinnaren av matchen mellan Skottland (rankat 25) och Tjeckien (rankat 33). Genom att slippa möta Portugal, som anses vara ett av de svåraste lagen, har fått en fördel enligt lekplansanalysen.

Anledningen till att Sverige behöver kvala är att de inte lyckades vinna sin kvalgrupp där de blev tredje bakom Danmark och Italien. Marklund framhåller att det svenskalandslaget måste jobba på sin identitet och samarbete under Tony Gustafssons ledning för att återfå en tydlig spelstil. Hon påpekar att en del osäkerheter kring lagets form kan göra kvalen mer komplicerade, men att Sverige ändå har en margin att förlita sig på om spelarna gör det vettigt.

Det kommer också att krävas erfarenhet från avgörande matcher, vilket finns representerat i truppen. I den första playoffomgången möts Sverige och Litauen i ett dubbelmöte i oktober. Det är viktigt att notera att SVT, som källa till denna information, strävar efter saklighet och opartiskhet i sin rapportering och kommer att berätta vad som är känt och okänt i akuta situationer





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VM-Kval Fotboll Sverige Litauen Hanna Marklund Playoff

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