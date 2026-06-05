Sverige kämpar med försvarsbrister inför VM‑premiären mot Tunisien

Graham Potter kritiserar lagets defensiva spel efter förluster mot Norge och Grekland, med fokus på saknad kapten, målvaktsval och behov av stabilitet på mittfältet inför VM‑premiären.

Sverige har drabbats av en rad besvikelser i sina senaste träningsmatcher inför det kommande VM-slutet, och tränaren Graham Potter har öppet kritiserat lagets defensiva brister.

I måndags mötte Sverige Norge, där de förlorade med ett flertal mål och dåligt försvarsspel. På torsdagen följde en 2-2‑drabbning mot Grekland, ett lag som misslyckades med att kvalificera sig till VM men som ändå lyckades utnyttja svenska svagheter i kontringen. Potter fick frågor om varför Sverige släpper in för många mål på så kort tid, och han svarade tydligt: "Vi måste bli bättre, det är för billigt.

Vi kan prata taktik hela dagen, men om man ger bort bollen på det sätt som vi gjorde mot Grekland får motståndarna farliga lägen.

" Trots att Potter pekar på att träningsmatcherna har avslöjat allvarliga problem, är han fast besluten att snabbt vända utvecklingen innan VM‑premiären mot Tunisien. En av de största oroarna är avsaknaden av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i torsdagens match i Solna, där han saknades på grund av en skada.

Enligt den svenska landslagsledningen bör hans frånvaro inte påverka lagets chanser i den första VM‑matchen, men Potter betonar vikten av att ha sin erfarna mittback i startelvan för att säkra en stabil defensiv grund. På mittfältsfronten har bristen på samspel också blivit tydlig. I den matchen mot Grekland fick både Viktor Gyökeres och Alexander Isak få en chans att visa samarbete, men deras kombinationer var begränsade.

Gyökeres kommenterade: "Det var inte vår bästa första halvlek, så vi fick inte många kombinationer mellan oss. Men vi har spelat tillsammans tidigare och det har alltid känts bra.

" Isak, som vanligtvis spelar som anfallare för Liverpool, tog en mer återhållsam roll och föll ner för att hämta bollen, vilket han beskrev som naturligt men samtidigt en förändring i hans vanliga spelstil. "Det är mer naturligt för mig att göra ibland, men sedan ska jag inte göra det hela tiden. Vi försöker blanda rollerna så att vi gör det svårare för motståndaren," förklarade han. Målvaktsfrågan är en annan kritisk punkt inför VM.

Både Kristoffer Nordfeldt och Jacob Widell Zetterström har haft en speltimme den här veckan, men ingen av dem har imponerat i sin enstaka insats. Potter har signalerat att AIK‑målvakten Widell Zetterström förefaller ha ett försprång i träningslägret, men beslutet är ännu inte slutgiltigt. Dessutom har Potter uttryckt en tydlig önskan att vinna rätt på mittfältet.

Han har provat tre spelare i den centrala kompisen mot Norge och två mot Grekland, men i båda matcherna har motståndarna lyckats skapa stora ytor att verka i.

"Jag har många positioner klara i huvudet, men det finns fortfarande tid och utrymme. Vi har över en veckas träning kvar inför premiären. Det handlar om att skapa en miljö med konkurrens samt stabilitet," förklarade Potter. Med en vecka kvar av intensiv träning hoppas den svenska truppen kunna rätta till de mest akuta problemen och gå in i VM‑premiären med ett mer kompakt försvar, tydligare roller på mittfältet och en klar målvaktsval som kan hålla nollan på stands.





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