Sverige kan få vänta på 16-delsfinalen ända till sista sekunden i VM

Svenska landslaget kan bli tvunget att vänta på sin 16-delsfinal i VM fram tills alla gruppspel är avslutade, vilket öppnar för fem olika scenarier med matcher i tre länder och på fem arenaer inom fyra dagar.

Sverige avslutar sin grupp i världsmästerskapet i fotboll 2026 den 25 juni lokal tid i Dallas, vilket motsvarar natten till den 26 juni svensk tid.

Om Blågula slutar på tredje plats i gruppen kan de behöva vänta ända till midnatt lokal tid den 27 juni, när alla gruppspel är klara, för att veta om de går vidare och i så fall vilket lag de möter i 16-delsfinalen. Det finns fem olika möjliga scenario för en tredjeplats i grupp F, beroende på vilka andra treor som avancerar från de återstående sju grupperna.

Dessa alternativ innebär att matchen kan spelas i fem olika städer på tre olika länder mellan den 29 juni och den 2 juli. I det värsta fallet kan Sverige, om de blir trea, behöva spela sin 16-delsfinal i Boston redan den 29 juni klockan 16.30 östkusttid, vilket ger knappt två dygn för förberedelser efter gruppspelet. Landslagschefen Stefan Pettersson säger att laget inte fokuserar på dessa scenarier eftersom de inte kan påverka utfallet.

Han beskriver situationen som att man måste förhålla sig till det som sker och lösa problemen så de kommer. Pettersson erkänner att det är ett "tajt" schema, men påpekar att med 48 lag i turneringen är det nödvändigt med ett sådant system. Det osäkra om tid och plats kan påverka träningsplaneringen och återhämtning under dagarna innan gruppspelet är avslutat.

Den mest önskvärda situationen är naturligtvis om Sverige avslutar gruppen på första eller andra plats, då de vet sin 16-delsfinal direkt efter sista gruppmatchen och kan förbereda sig mot vinnaren av grupp C, troligen Brasilien eller Marocko. De fem möjliga 16-delsfinalerna för en trea i grupp F sträcker sig över tre länder och fem städer med starttider i lokal tid





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VM Fotboll 2026 Sverige Landslaget Grupp F 16-Delsfinal Tredje Plats Stefan Pettersson Terminologi Planering

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