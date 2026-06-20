Sverige kraschade i VM-mot Nederländerna efter Hiens problem i försvaret

Sverige förlorade stort mot Nederländerna i VM där Isak Hien hade en svår dag i försvaret. Experternas kritik sharpade på Hiens miss och det nederländska offensivets dominans. Artikel analyserar matchen och konsekvenserna för Sverige.

Sverige mötte Nederländerna i en VM-scen som visade sig bli en stor utmaning för den svenska försvarslinjen. Från början var det tävlingen intensiv, men Sverige kunde inte hålla med Nederländernas offensiva kraft.

Isak Hien, som var en central del i Svenskt försvar, hade en svår dag mot Brian Brobbey. Brobbey kunde använda Hiens brister och skapade farliga situationer. Det första målet kom när Hien förlorade sin markering och tillät Brobbey att ta emot en boll och sluta en attack som slutade med ett nederländskt mål. Denna situation kritiserades hårt av experterna.

TV4-expertisen Johan Guidetti uttryckte sin besvikelse och häpnad över Hiens miss och hur Sverige låg efter i den första halvleken. Guidetti påpekade att Sverige borde ha pressat högre och flätat in Hien i en mer aktiv försvarsspel i mittfältet. Han påminde om att man inte kan ligga efter i sådana viktiga dueller i VM. Även NRK-experten Magnus Wolff Eikrem, som är en tidig norsk landslagsspelare, var chockad över försvarsspelet.

Han kallade det för nästan chockerande att se så tidigt i matchen och uttryckte ilska över kvaliteten på försvarsspelet. Eikrem påpekade att det var försvar som inte liknade något annat han sett tidigare. Alan Shearer, förre engelsk landslagsspelare och BBC-expert, beskrev också Brobbey:s dominerande spel mot Hien. Shearer sa att Brobbey gjorde livet surt för Hien och totalt dominerade honom, och att Hien var för svag i dessa dueller.

Efter det första målet fortsatte Nederländerna att trycka och skapade fler mål. I andra halvlek förvärrades läget när Cody Gakpo utökade till 3-0 och sedan 4-0 innan timmen var ute. Många av dessa mål var direkt kopplade till Hiens problem med att hålla sina märken. När Sverige till sist fick reducera var det Anthony Elanga som byttes in och skorrade 4-1, men det var för sent för att vända matchen.

Helhetsbedömningen är att Sverige hade en stor nedgång i försvaret, särskilt med Hien som inte klarade de fysiska och taktiska utmaningarna från Nederländernas forwardar. Detta har satt fokus på hur Sverige ska hantera framtida tensamma matcher i VM och om försvarspositioner behöver omprövas





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