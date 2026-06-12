Sverige har slutat trea i gruppen och endast vunnit två av sex kvalmatcher. Men ledningen på SvFF har fullt förtroende för förbundskapten Tony Gustavsson och har en plan för att ta sig till VM via playoffet.

Sverige måste gå den krokiga vägen för att nå VM 2027 . Förbundskapten Tony Gustavsson har ifrågasatts efter att Sverige slutade trea i gruppen och endast vunnit två av sex kvalmatcher.

Men ledningen på SvFF har fullt förtroende för honom och har en plan för att ta sig till VM via playoffet. Kim Källström, ordförande för SvFF, säger att de har en väldigt duktig spelartrupp som med all sannolikhet kan ge dem möjligheten att ta sig till VM. Men det kräver en omställning för både ledare och spelargrupp som tar lite tid. Sverige förlorade båda matcherna mot Danmark i gruppspelet och fick med sig fyra poäng mot Italien samt Serbien.

Nu måste de ta sig förbi två playoff-rundor för att nå VM 2027 i Brasilien. Vilka som står för motståndet lottas den 18 juni och den första rundan spelas i oktober. Kim Källström har en förhoppning att de har så många spelare som möjligt tillgängliga för att ta sig till VM





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Sverige VM 2027 Playoff Tony Gustavsson Kim Källström

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