Det har gått mer än 17 år sedan M-ministrarna skrev sin DN Debatt-artikel och nästan 12 år sedan jag skrev min ledarartikel i Svenska Dagbladet. Knappt något av det som togs upp i dessa texter har införts.

Sverige måste se sanningen i vitögat: inget har hänt sedan 2009. Medborgarskap som tilldelats genom falsk identitet, hot eller mutor måste återkallas. Men vad hände efter valet och under de fyra år som gått sedan dess?

Inte särskilt bra. I stället för att lägga tyngd bakom de orden infördes bestämmelser som stick i stäv med detta. Människor som stannar i Sverige olagligt gavs rätt till sjukvård och skolgång för barnen. Det kunde vara av intresse att höra vad ministrarna har att säga om varför inget av det som de förde fram med sin DN Debatt-artikel har införts.

Tillräckliga kunskaper i svenska för att beviljas svenskt medborgarskap blir obligatoriskt från den 6 juni i år. Det tog 17 år att införa ett så basalt krav för att få bli medborgare i Sverige. Många som mött ukrainare i Sverige brukar beskriva sitt intryck som att man träffat personer som inte bara visar, utan tar, ansvar





