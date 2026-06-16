Sverige med starkt lag i VM-kvalet mot Tjeckien

Sverige kommer att tävla i VM-kvalet mot Tjeckien med ett starkt lag som består av NBA-spelarna Bobi Klintman och Pelle Larsson, samt collegestjärnan Elliot Cadeau. För att lyckas krävs en topp tre-placering i gruppen och en seger hemma på Hovet i Stockholm mot Tjeckien 3 juli är ett måste.

Sverige kommer att tävla i VM-kvalet mot Tjeckien med ett starkt lag som består av NBA -spelarna Bobi Klintman och Pelle Larsson , samt collegestjärnan Elliot Cadeau .

Elliot Cadeau är född i USA men representerar det svenska basketlandslaget. Han har tagit kliv i sin utveckling efter att ha tränat med NBA-lagen Boston Celtics, Los Angeles Clippers och New York Knicks. Tidigare i år blev Cadeau förste svensk att vinna NCAA, den amerikanska collegeligan. Han blev även utsedd till slutspelets mest värdefulle spelare när hans Michigan Wolverines vann.

Cadeau säger att han förväntar sig en större roll i det svenska laget än senast, men att han inte vet vilken roll han kommer att få. För att hålla drömmen om fortsatt VM-kval vid liv krävs en topp tre-placering i gruppen, och en seger hemma på Hovet i Stockholm mot Tjeckien 3 juli är ett måste. Pelle Larsson har blivit en startspelare i Miami Heat och kan se tillbaka på en lysande NBA-säsong. Han har ett storkontrakt väntande runt hörnet.

Bobi Klintman däremot har haft en besvärlig säsong i Detroit Pistons med en besvärlig vadskada som hämmade honom. Klintman har nu lämnat Detroit och letar efter en ny klubb i Nordamerika. Det svenska laget kommer att ställas mot Tjeckien i VM-kvalet och för att lyckas krävs en stark insats från alla spelare





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