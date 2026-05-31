Statistik från SCB visar att antalet födda barn i Sverige sjönk till 98 500 i 2024, vilket är den lägsta nivån sedan 1751. Genomsnittet med 1,43 barn per kvinna minskade, med långtgående konsekvenser för samhället. I samband med mors dag i maj reflekterar familjer över framtidens påverkan från den offentliga och ekonomiska utvecklingen. Ett nyckeltrender är hur arbete och stöd påverkar familjeplanering.

I december 2023 avrundade SCB det senaste statistiska årets resultat och avslöjade en fortsatt minskning av antalet födda barn i Sverige. Totalt 98 500 barn föddes under 2024, vilket är 1 600 fler än 2023 men 1 600 færre än året före det - en negativ trend som har funnits sedan länge.

Genomsnittet av antalet barn per kvinna, känt som den lagrade fertilitet, sjönk till 1,43. Det är den lägsta nivån som registrerats sedan mätningarna började 1751. Många föräldrar, inklusive familjer som har firat mors dag i senare maj, känner hur den långvariga minskningen påverkar deras vardag och framtidssyn. Den här statistiken följer en historisk skepsis runt sociala, ekonomiska och politiska faktorer som påverkar barnafödande.

Under större delen av 2000-talet föddes drygt 110 000 barn per år. Nu, i år 2024, minskar antalet födda trådigt varje år, och den senaste siffran blir en tydlig signal till beslutsfattare. Det är tyst vad det betyder, men ett reducerat barnantal kan påverka allt från grundskolors personalplanering till pensionssystemets hållbarhet. Och för familjer som Har en stor barnkärlek är det lika grusområde som en framtid där de i första hand vill ge sina barn den bästa möjliga start.

