Sverige missar VM efter tredjeplats i gruppen

Sverige har misslyckats med att ta sig till VM i Brasilien efter att ha hamnat på en tredjeplats i gruppen. Detta efter att man mött Italien och Danmark under den här samlingen. Sverige har experimenterat med olika positioner, vilket resulterat i en del frustration bland spelarna.

Sverige misslyckades med att ta sig till VM i Brasilien efter att ha hamnat på en tredjeplats i gruppen. Detta efter att man mött Italien och Danmark under den här samlingen.

I båda matcherna har Sverige experimenterat med olika positioner, vilket resulterat i en del frustration bland spelarna. Johanna Rytting Kaneryd, som tidigare varit van vid att spela höger, har spelat till vänster, medan Monica Jusu Bah har spelat till höger. Felicia Schröder har även spelat på en annan position i landslaget. Rytting Kaneryd förklarar hur hon har känt sig när hon har spelat på vänsterkanten.

Hon säger att hon är van vid att spela höger och att hon har haft ett bra samarbete med Filippa Angeldahl under många år. Hon tycker dock att hon inte har trivts lika bra på vänstern som hon har gjort på högern. - Jag har spelat höger i så många år, det är min position som jag är van vid att spela.

Jag och Filippa har haft ett bra samarbete där under så många år och vet exakt hur jag ska få bollarna. Jag skulle väl ljuga om jag sa att jag trivdes bättre på vänstern än högern, säger hon. - Vi pratade inför lägret att det hade varit intressant att testa om vi kan få in min högerfot i banan. Det var en idé från honom och jag var absolut med på den och öppen för det, säger Rytting Kaneryd.

- Jag får väl träna på att bli mer involverad och bidra med någonting, just nu kan jag väl inte säga att jag bidrog jättemycket till den här matchen. - Till exempel fick inte vi kantspelare så många bollar att jobba med. Men så fort vi fick bollarna tycker jag vi skapade hyfsat farliga lägen där vi fick in den i boxen och skapade hörnor, säger hon.

- Det är klart man blir lite frustrerad men samtidigt måste man hålla uppe humöret och vara positiv. Man får se sig om lite och se vad man själv kan göra och prata med sin närmaste kollega. Jusu Bah förklarar hur det var att spela på högerkanten. Till vardags, i BK Häcken, spelar hon till vänster.

- Det är klart det är en ovan position för mig men jag försökte gå på utsidan så mycket som möjligt och slå in bollarna i boxen. Men det är synd att det inte blev så många bollar att jobba med. Men oavsett vilken position man har måste man få ut ens egenskaper så mycket som möjligt ändå. - Det får ni fråga Tony om. Vi följde matchplanen, det är det jag kan säga





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