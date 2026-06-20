Sverige mot Nederländerna: EM 2004-minnen och hopp för revansch

En återblick på EM 2004 och svenska fotbollskulturen. Om Mellbergs åtagande, kollektivandan och landslagspendeln. Kan Sverige ta revenge mot Nederländerna ikväll?

I veckan kom Olof Mellberg för första gången att kommentera den missade straffsparken på Estadio Algarve i kvartsfinalen mot Nederländerna i EM 2004 . Till Kim Källström, numera landslagschef, framför pressen i USA sa han Jag tar på mig den.

Ingen tid före eller efter har så starkt hoppats på svensk seger i ett mästerskap. Alla matcher från EM 2004 är klassiker: 5-0 mot Bulgarien, Zlatans klack mot Italien, due-due mot Danmark och kvartsfinalen mot Nederländerna med stolp- och ribbträff i förlängningen. Efter det skulle Sverige ha mött Portugal i semifinal, ett lag man spelade 2-2 mot bara några månader tidigare, och Grekland i final. Fotbollskulturellt har Sverige inte haft stort utbyte med Nederländerna.

Systemstriden på 1970-talet var mellan tyskt markeringsspel med libero och engelskt 4-4-2 - holländsk totalfotboll var aldrig ett alternativ. För att förstå holländska fotbollshållning kan man läsa klassiska reportage från 2004 om Geert den Ouden, en spelare som lyckades i Djurgården men ändå bara ville lämna det främmande Sverige. Den oförstående inställningen verkar vara ömsesidig. De är red light district, vi är samtyckeslagstiftningen.

Det kanske är anledningen till att det blev fel med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten. Problemet var kanske inte att han var dansk utan att han var något mycket värre - holländare. Att SvFF gav honom chansen kan förklaras med ett ord: landslagspendeln. Varje gång man byter förbundskapten är det som om förbundet försöker ändra kurs med 180 grader.

Efter den pragmatiske Lagerbäck kom den soliga Hamrén. Efter Olle Nordins barska uppsyn kom mysspellen Tommy Svensson. Efter träiga Janne Andersson kom JDT:s internationala air av inställsamhet. Ändå är det uppenbart att endast Andersson- och Lagerbäck-skolor levererat resultat: riskminimering, laget före jaget, en stark och en snabb längst upp.

I EM 2004 spelade Sverige så. Stjärnan Henrik Larsson var den som brydde sig mest om kollektivet. För kanske sista gången i svensk landslagshistoria lyckades en förbundskapten få Zlatan Ibrahimovic att underordna sig laget under ett mästerskap. De tre mest meriterade spelarna - Johan Mjällby, Magnus Hedman och Marcus Allbäck - accepterade att sitta på bänken utan att klaga.

Min favoritanekdot från EM 2004 är den om Hanna, 14 år. Innan hon reste till Portugal hade hon läst att idolen Marcus Allbäck saknade grillchips där. Trots att landslagets presschef sagt nej gick hon till hotellobby, väntade på Allbäck och gav honom 20 påsar, 4,8 kilo, grillchips. När Allbäck och Anders Svensson delade upp chipsen till resten av laget utbröt kollektivt jubel enligt Offsides reportage.

Så ska ett svenskt landslag vara. Fasta ramar, laganda, förankring i folkdjupen, kollektivt jubel över chipspåsar. En dag kommer landslagspendeln svänga tillbaka. Nästa förbundskapten har säkert sidenscarf och drömmer om shining.

Men där är vi inte nu. De sju sorger och åtta bedrövelser som kvalspel utjorde, ett verk signerat Jon Dahl Tomassons, är glömt. Det nuvarande EM-laget har sina skönhetsfläckar men är bekväma med att stå lågt och slita för varandra. Längst upp på topp: Världsmästerskapets bästa anfallspar.

Ikväll möter vi Nederländerna igen. Nog är det dags för revansch. Chansen från 04 kanske aldrig kommer åter, men det finns något att hoppas på igen





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