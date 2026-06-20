Sverige mot Nederländerna: En VM-match som kommer att kosta

Sverige möter Nederländerna i VM-gruppspelet i Houston. Det är en match som kommer att kosta, både för Sverige och för Nederländerna. Låt oss se vad som händer.

Dagen efter, morgonen före. Från skyskraporna i centrala Dallas hängde reklambanners med budskap från NY Times VM-bevakning. Den andra sortens fotboll är i stan. I Houston , staden som kallar sig världens energihuvudstad, möts vi av Fifa-skyltar med andra budskap: Visa H-towns lysande sken.

Ja varför inte. När Halland, Hälsingland och Hammarby sjöstad skakat av sig ångorna från midsommarafton ska ett blått svenskt landslag gå in på NRG Stadium, en tremiljarderskoloss under tak där det brukar hållas rodeo eller spelas football (den första sorten). Ramarna ska trycktestas Nederländerna på andra sidan, en väldigt bekant fråga på vår: Håller det här mot bättre motstånd?

Jag hör Victor Nilsson Lindelöf och Graham Potter prata om saker utan att säga saker, med utstrålningen hos några som vill spela VM-matcher, inte prata om dem. Bra nog? Det var ju de frågorna vi brottades med under en halv Jon Dahl Tomasson-epok, innan andra halvan ägnades åt att konstatera att nej, det gjorde det ju inte alls. Naiviteten och självgodheten föll ihop när motståndet blev en smula starkare.

Men Graham Potter är inte Jon Dahl Tomasson, den här gången är ramarna vadderade och måttbeställda. Och nu ska de trycktestas. Hallabaloo-premiären mot Tunisien var den bästa insatsen Sverige gjort under Potter. Balansen var på plats, läckorna i öppet spel var helt tätade.

Man möter de man möter, och Sverige gjorde 5-1 mot ett trasigt Tunisien, med en insats som bäddade för det här. Yasin Ayari (och Lucas Bergvall? ) mot De Jong och Gravenberch. Alexander Isak och Viktor Gyökeres mot van Hecke och van Dijk.

Gakpo som skär in från sin kant, Summerville som sprintar på den andra - och som möter en fembackslinje som behöver falla och stå upp, på samma gång. Koeman har fortfarande inte hittat en världsklassnia, han fegade bort två poäng mot Japan, och pressen är hårdare på honom än den är på Sverige. Bästa laget vs bästa läget En poäng var? Mer än gärna.

Japan sjönk, försvarade nästan enbart i dubbla block lågt eller halvlågt. Jag vet inte om det var smart, jag är inte säker på att Sverige behöver bli för låga i sitt spel. Summerville är snabb, Gravenberch är kvick i både fötter och hjärna, men de skräms mer med sin tekniska skicklighet än sin fart. Sverige måste hitta rätt, hitta hem, bibehålla aggressiviteten även om de spelar lågt.

Virgin van Dijk var överlycklig när Alexander Isak skrev på för Liverpool, eftersom det betydda att han slapp spela mot honom. Isak har gjort mål i deras tre senaste möten - och med honom och Gyökeres längst fram kommer en av Europas starkaste försvarslinjer (van Hecke, van Dijk, van de Ven, Dumfries) få arbeta. Houston-hettan kommer inte att hitta in under taket, men det kommer finnas så mycket annat att svettas åt i kväll.

Fördelen för Sverige är att det inte är något nytt. De sladdade in i det här mästerskapet som 26 glada gastar, utdömda och utskrattade men tillbaka i livet. Nederländerna spelade 2-2 mot Japan, Koeman är ifrågasatt, spelarna granskas stenhårt i det som är Europas smartaste och grälsjukaste fotbollsklimat. De har det bästa laget, Sverige det bästa läget.

Och vet ni vad man kan göra med det? Minnen. Kryper upp i tv-soffor Andramatchen i ett VM-gruppspel är omgången då resor tar fart. Jag har läst om en Cruijff-fint mot Janne Olsson i en 0-0-match för exakt 48 år sedan, när världens bästa Holland kokade torrt på väg mot finalen.

Jag var i Genoa när Olle Nordin fick panik och Sverige förlorade med 2-1 mot Skottland. Ryssland -94 i en midsommarnattsdröm? Ljungbergs förlösande 1-0-nick i Berlin, i det som sköt upp svensk supporterkultur i en omloppsbana den aldrig varit nära förut? Ni minns.

I går berättade Victor Lindelöf och Graham Potter om hur det är att ha sina familjer på plats i Houston. - Mina grabbar är elva och sexton, sa Potter. De njuter, de får minnen för livet. Så är det.

Jag vet inte hur förbundskaptenen tänker, men jag är övertygad om att ett stort VM-äventyr kräver att spelare bortom de elva exploderar, överraskar, spelar huvudroller. Lucas Bergvall kommer att spela sin fotboll med sin sanslösa självsäkerhet, oavsett om det är från start eller från bänken. Och jag tror att Anthony Elangas flygande fart har en roll att spela, den också, mot ett halvtrögt Holland. Sverige kryper upp i tv-soffor och på torg i kväll, på pubar och i kyrkor.

Det är så här det ser ut när man spinner minnen som varar ett liv och längre. Hur var det nu det hette, här bland oljeriggar och cowboys? Visa H-towns lysande sken. En sommar ligger här klar att erövras.





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