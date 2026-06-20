Sverige mot Nederländerna - skadebekymmer präglar matchförberedelserna

Inför Sveriges andra gruppspelsmatch i fotbolls-EM mot Nederländerna präglas förberedelserna av skador. Eric Smith missar matchen för Sverige, medan Nederländerna tvingas klara sig utan Quinten Timber och möjligen Frenkie de Jong.

I ett kvalmigt Houston har det dragit ihop sig till Sverige s andra gruppspelsmatch i fotbolls-EM. Nederländerna står för motståndet på NRG Stadium, och förväntningarna är höga inför en match som kan bli avgörande för båda lagens möjligheter att avancera.

Medan den sämsta nyheten från det svenska lägret handlar om Eric Smith, som dragit på sig en skada och missar matchen, kommer smocka på smocka från Nederländerna. Under torsdagen meddelades att Marseille-mittfältaren Quinten Timber, som hoppade in i den oavgjorda matchen mot Japan, missar mötet med Sverige. En hjärnskakning håller honom borta från spel, och det är ett tungt avbräck för det nederländska laget som redan tampas med skadebekymmer.

På fredagens presskonferens avslöjade sedan förbundskaptenen Ronald Koeman att olyckan inte kom ensam. Ännu en spelare var involverad i incidenten: Frenkie De Jong, som nu är ett frågetecken för lördagens match mot Sverige. Mittfältaren, som fick en del kritik efter Nederländernas premiärkryss mot Japan, ska testas inför avspark. Koeman var försiktig med att ge några garantier när han mötte media.

Jag vet inte hur stor chansen är att han kan spela, sade han och tillade att skadan sitter magen. Nej, under magen, svarade Koeman när han fick frågan om var De Jong har problemet. Det är uppenbart att Nederländerna har en tuff utmaning framför sig, med flera nyckelspelare som riskerar att missa den viktiga matchen. Sverige å sin sida har förberett sig noggrant under den fuktiga hettan i Houston.

Laget har tränat intensivt och analyserat Nederländernas spel, som präglas av teknisk skicklighet och snabba omställningar. Den svenska förbundskaptenen har betonat vikten av att hålla fokus och utnyttja de luckor som det nederländska försvaret kan uppvisa utan sina ordinarie mittfältare. Publiken på NRG Stadium väntas bli högljudd och skapa en elektrisk atmosfär, något som båda lagen måste hantera.

Matchen kommer att sändas i svensk TV med start klockan 21.00, och förväntningarna är stora på att Sverige ska ta sin första seger i turneringen. Samtidigt som skadeläget oroar, finns det en optimism i det svenska lägret om att kunna överraska och knipa tre poäng mot ett stukat nederländskt lag. Expressen erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

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