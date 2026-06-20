Sverige möter Houston i en spännande match med varierande vädret. Det kommer att vara en stor skillnad jämfört med de svenska träningarna i Frisco utanför Dallas och premiären i mexikanska Monterrey. Det är dock svårt att säga vem det gynnar bäst, men det är klart att det är skönare att springa i den här temperaturen än i 40 grader och hög luftfuktighet.

Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner på DN. Väderprognosen för Houston pekar på runt 30 grader under matchen som startar 12.00 lokal tid, men temperaturen under matchen kommer att vara 22 grader tack vare arenans luftkonditionering.

Detta kommer att vara en stor skillnad jämfört med hettan under de svenska träningarna i Frisco utanför Dallas och premiären i mexikanska Monterrey. Den svenske lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf uttalade sig om det varma vädret på presskonferensen dagen före matchen. Han sa att det var ganska skönt för båda lagen att det var lite luftkonditionering under matchen. Det hade varit tufft att spela en match klockan 12 annars.

Det är dock svårt att säga vem det gynnar bäst, men det är klart att det är skönare att springa i den här temperaturen än i 40 grader och hög luftfuktighet. Sverige har ett starkt lag med spelare som Kristoffer Nordfeldt, Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

Lagen kommer att mötas på arenan i Houston med en stor skillnad i vädret jämfört med de svenska träningarna. Detta kommer att vara en spännande match att följa. Det är dock viktigt att notera att arenan har ett stängt tak och luftkonditioneringen kommer att hålla temperaturen under matchen på 22 grader





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