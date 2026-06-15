Sverige nära sextondelsfinal efter stark start i VM-gruppen

Sverige har efter en match i VM-gruppen tre poäng och 5-1 i målskillnad vilket enligt beräkningar ger dem över 94 procent chans att nå sextondelsfinal.tro nedan

Sverige har efter en match i gruppspelet i VM tre poäng och en målskillnad på 5-1 vilket ger dem en mycket stark position för att nå sextondelsfinal.

Enligt beräkningar från forskare vid Norsk Regnesentral är chansen för Sverige att gå vidare just nu 94,8 procent och experten Jonas Eriksson i SVT pesades efter matchen att även om Sverige förlorar mot Nederländerna och Japan med 0-2 finns det fortfarande 96 procents chans att avancera. Detta innebär att Sverige med stor sannolikhet kommer att nå nästa omgång oavsett hur de resterande matcherna slutar.

Spelaren Gustaf Lagerbielke understryker vikten av att ta alla möjliga poäng och att en bättre placering i gruppen ger bättre förutsättningar vidare. Vilket lag Sverige möter i sextondelsfinalen beror på om de slutar etta tvåa eller trea i grupp F eftersom de då korsas med grupp C där Brasilien och Marocko är favoriter. Jesper Karlström ser den starka starten som en boost för självförtroendet och är positiv inför kommande utmaningar





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VM Fotboll Sverige Gruppspel Sextondelsfinal Målskillnad

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