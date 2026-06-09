Sverige närmar sig elbilsdominans

Enligt en rapport från Power Circle kommer nästan alla nybilsförsäljningar i Sverige att vara elbilar 2034. Det är en snabb omställning som drivs av ekonomiska skäl.

Cirka 40 procent av nybilsförsäljningen består i dag av rena elbilar i Sverige . Nästa år passeras 50-procentsstrecket och 2034 kommer andelen att vara uppe på nästan 98 procent, enligt ett huvudscenario från Power Circle, en intresseorganisation för elektrifiering i Sverige .

Det är inte längre en fråga om, utan när omställningen till elbilar går helt i mål, enligt analytikern Daniel Lindekrans Henriksson som satt samman rapporten. Studier visar att elbilsköparna till 75 procent styrs av rena ekonomiska skäl såsom inköpspriset och bränslepriset, där priset vid den fossila pumpen har betydligt större påverkan än elpriset. 25 procent består av andra värden som miljö och exempelvis att grannen skaffat ett elektriskt fordon. - Främst för att det minskar vår exponering mot oljemarknaden.

Sen kan man ju prata om miljöskäl. Miljörörelsen har blivit lite militärgrön nu i stället för skogsgrön kanske, säger Lindekrans Henriksson. Han pekar på att Sverige ligger sist bland de nordiska länderna i elbilsförsäljning. Och att det beror på politiska beslut tagna under den senaste mandatperioden.

Dels försvann elbilsbonusen (nu delvis tillbaka), sedan sänktes reduktionsplikten och drivmedelsskatterna vilket gjorde det ekonomiskt mindre fördelaktigt att köpa en elbil. Men nu går det gärna inte att försämra den relationen mer, resonerar Lindekrans Henriksson. - Det är därför det nu tar en sådan brant vändning uppåt, för att man kan inte fortsätta sänka bränslepriserna.

Det är klart att om Hormuzsundet öppnas så får man en effekt där, men skattemässigt och politiskt så har man inte så mycket mer verktyg kvar för att trycka ner elbilsefterfrågan, säger han. Och under tiden har det kommit ut mängder av nya elbilsmodeller. Nyligen passerade elbilen den bensindrivna som den mest handlade på begagnatmarknaden.

Enligt beräkningar har de senaste årens 'försenade' omställning kostat 160 miljarder kronor i en importnota av fossila bränslen, baserat på fler sålda fossilbilar än annars och att en bil rullar i 18 år. Därför tar det lång tid innan hela den svenska bilflottan rullar på el. För även om nybilsförsäljningen tar fart dröjer det 8-9 år innan hälften av hela bilparken drivs av elektricitet





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