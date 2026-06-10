Sverige och 20 andra länder har utfärdat ett gemensamt uttalande där de fördömer Irans revolutionsgardes verksamhet i Europa. Landet har långvariga relationer med internationella och lokala kriminella nätverk, vilket har lett till mordkomplotter och andra illvilliga handlingar mot iranska dissidenter, journalister och judiska och israeliska grupper utanför Iran.

Sverige och 20 andra länder fördömer Irans revolutionsgardes verksamhet i Europa . Landet har långvariga relationer med internationella och lokala kriminella nätverk , enligt uttalandet. Detta har lett till mordkomplotter och andra illvilliga handlingar mot iranska dissidenter, journalister och judiska och israeliska grupper utanför Iran.

Detta är en farlig utveckling som hotar stabiliteten i Europa. Sverige och andra länder måste ta detta problem på allvar och arbeta för att förhindra ytterligare attacker. Dessutom har ett elfel orsakat problem med tågtrafiken i Sverige. Tågtrafiken har ställts in på grund av ett elfe mellan Solna och Sollentuna norr om Stockholm.

Detta har påverkat pendeltågstrafiken, Arlanda Express och fjärr- och regionaltåg norrut i landet. Problemen började vid 11.30-tiden och enligt Trafikverket finns det ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat. Det har också rapporterats att vattenläget på Gotland har försämrats och det råder nu vattenbrist på ön. Trycksänkningar kommer att införas under början av sommaren eftersom grundvatten- och ytvattennivåerna har sjunkit under det normala på grund av för lite nederbörd.

Utöver trycksänkningar, kan region Gotland även komma att stänga vattenkiosker i vissa områden. Onlineplattformar som används för att uppvigla till våld och sprida hat kopplat till knivattacken i Belfast riskerar rättsliga konsekvenser. Det varnar Storbritanniens mediemyndighet Ofcom för under onsdagen, rapporterar Reuters. Försvarsminister Pål Jonson säger att Sveriges försvar är medvetet om att Ryssland förstärker sin västra sida mot Nato.

USA:s inflation steg till 4,2 procent i maj, vilket är i linje med analytikernas förväntningar. Påven träffade den puertoricanske stjärnan Bad Bunny i Madrid, enligt Vatikanen





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