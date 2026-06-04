Sverige och Brasilien undertecknar avsiktsförklaring om fortsatt samarbete

Sverige och Brasilien har undertecknat en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete. Brasilien har uttryckt önskemål om att köpa ytterligare 20 Gripenplan.

Sverige och Brasilien har undertecknat en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete. Brasilien har uttryckt önskemål om att köpa ytterligare 20 Gripen plan, säger försvarsminister Pål Jonson. En man i 90-årsåldern har avlidit sedan han fallit från en balkong från Nyköpings lasarett.

Region Sörmland bekräftar att en patient har fallit från balkongen och avlidit. Det är ännu oklart vad som hände. Den 33-åriga Pernille Harder är en av målskyttarna mot Sverige i VM-kvalgruppen. Hon har dock fått en skada som kan hålla henne borta från spel i flera veckor.

Fartyget Caffa som bordades av svenska myndigheter i mars får lämnas ut till Ukraina. Ukraina har begärt rättslig hjälp från Sverige för att utreda misstänkta krigsbrott. Den fransk-iranska konstnären och författaren Marjane Satrapi är död. Hon är mest känd för sin tecknade roman 'Persepolis'.

Med den nya fotbollslåten 'All of my heart' ger sig Björn Gustafssons humormusikgrupp Björnzone in i matchen om bästa VM-låt. Tung skottlossning har hörts i Somalias huvudstad Mogadishu under natten. Polis har inlett en större insats för att 'neutralisera' beväpnade miliser. En man har arresterats för att ha spridit en bombhotbild på sociala medier.

Polisen spärrade av ett område i centrala Hallsberg efter att ett misstänkt farligt föremål påträffades. Även en fastighet utrymdes. Nationella bombskyddet larmades till platsen och gjorde bedömningen att föremålet kunde 'hanteras lokalt'. Lantmännen varnar nu för sämre förutsättningar gällande årets skörd än tidigare





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