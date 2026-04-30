Sverige och Eritrea tar steg mot förbättrade relationer efter årtionden av frost

Efter årtionden av frostiga relationer och ett dödläge kring journalisten Dawit Isaak försöker Sverige och Eritrea nu närma sig varandra. Utrikesminister Maria Malmer Stenergards besök i Asmara i december markerade en ny start, enligt Eritreas utrikesminister Osman Saleh. Han beskriver mötet som mer hövligt och inledande än förhandlande, och understryker att relationen inte längre ska definieras av en enda konfliktpunkt.

Han beskriver mötet som mer hövligt och inledande än förhandlande, och understryker att relationen inte längre ska definieras av en enda konfliktpunkt. Dawit Isaak-frågan finns fortfarande som en fond i samtalen, men Osman Saleh anser att det är bättre att fokusera på framtiden och bygga upp relationen mellan länderna. Under besöket hölls en informell businessdinner där flera eritreanska ministrar deltog, och Osman Saleh ser detta som en positiv förskjutning.

Han vill inte att relationen ska fastna i den känsliga frågan om Dawit Isaak, utan att Sverige och Eritrea ska kunna diskutera statlig uppbyggnad och långsiktiga investeringar. Strax före Stenergards besök släpptes hundratals fångar i Eritrea, varav några suttit fängslade i 18 år utan rättegång. Osman Saleh undviker att kalla det en amnesti, men säger att det kan vara flera orsaker till frisläppandena.

Han vill inte gå in på detaljer om varför de fängslades eller vilka det gällde, utan hänvisar till domare. Osman Saleh ser positivt på att relationen mellan Sverige och Eritrea utvecklas, och hoppas att framtida möten kan leda till vidare samarbete. Han nämner att Stenergard bjudit in honom till Sverige, och att de då kanske kan tala om andra saker. Han beskriver Eritreas historia som en hård tid, med krig och sanktioner som hindrat utvecklingen.

Men nu ser det ut som att landet försöker ta sig ur den situationen. Osman Saleh är försiktig med att lovande något konkret, men ser potential i att bygga upp relationen mellan länderna. Han vill att Sverige ska se Eritrea som ett land som vill utvecklas, inte bara som ett land med konflikter. Dawit Isaak-frågan är fortfarande en del av relationen, men Osman Saleh hoppas att den inte ska dominera samtalen.

Han ser fram emot att fortsätta dialogen med Sverige, och hoppas att det kan leda till nya samarbetsmöjligheter. Han vill att relationen ska byggas på ömsesidig respekt och förståelse, och att båda länderna ska kunna dra nytta av samarbetet. Osman Saleh ser positivt på att Sverige och Eritrea kan börja på en ny sida, och hoppas att det kan leda till en starkare relation mellan länderna





