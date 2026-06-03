Sverige och Estland inleder fängelsesamarbete - 600 fångar kan flyttas

Riksdagen har godkänt ett avtal som gör det möjligt att skicka upp till 600 svenska fångar till en anstalt i Tartu, Estland, för att avlasta den överfulla kriminalvården. Beslutet togs med bred majoritet trots viss kritik.

En bred riksdagsmajoritet har sagt ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland , vilket innebär att svenska brottslingar kan komma att avtjäna sina straff i Estland redan i sommar.

Avtalet undertecknades av regeringen i juni förra året, men för att det ska träda i kraft krävdes ett godkännande från riksdagen med minst tre fjärdedelars majoritet, eftersom det handlar om att överlåta myndighetsutövning till en annan stat. Socialdemokraterna ställde sig bakom förslaget, vilket säkerställde att den nödvändiga majoriteten uppnåddes. Enligt avtalet kommer upp till 600 fångar att kunna placeras i anstalten i Tartu, Estland.

Syftet är att avlasta den allvarliga platsbristen inom Kriminalvården i Sverige, som under lång tid har kämpat med överbeläggning och kapacitetsproblem. Beslutet har väckt debatt, där vissa ledamöter uttryckt skepsis men ändå stöttat förslaget med hänsyn till det akuta behovet. Lars Isacsson (S) sade i riksdagsdebatten: 'Vi är fortfarande negativa till det här förslaget, men det gäller att laga efter läge' - en kommentar som speglar den komplexa balansgången mellan principiella invändningar och praktiska lösningar.

Kriminalvården har under en längre period brottats med en kraftig ökning av antalet intagna, vilket har lett till att anstalter och häkten är överfulla. Regeringen har därför sökt alternativa lösningar, och samarbetet med Estland ses som en del i en större strategi för att hantera situationen. Avtalet innebär att Estland tar emot svenska fångar mot en ersättning, och de dömda kommer att avtjäna sina straff enligt svensk lagstiftning men under estnisk övervakning.

Detta är första gången Sverige ingår ett sådant avtal med en annan stat, och det kan komma att följas av liknande överenskommelser med andra länder om behovet kvarstår. Kritiker har dock pekat på risker med att förlägga straffverkställighet utomlands, bland annat när det gäller rehabilitering och möjligheten för anhöriga att besöka de intagna.

Regeringen har försvarat avtalet med att det är en tillfällig lösning för att minska trycket på Kriminalvården, och att de intagna kommer att ha samma rättigheter som i Sverige. Förberedelserna för att ta emot de första fångarna är redan i gång, och myndigheter på båda sidor arbetar med logistik och juridiska detaljer. Om allt går enligt plan kan de första transporten äga rum under sommaren.

Det återstår att se hur avtalet kommer att fungera i praktiken, men förhoppningen är att det ska bidra till att minska platsbristen och förbättra situationen inom den svenska kriminalvården





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Fängelseavtal Sverige Estland Kriminalvård Platsbrist

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