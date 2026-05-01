Sverige och EU förhandlar med talibanregimen om återvändande av afghanska brottsdömda

Sverige och EU planerar att hålla samtal med Afghanistans talibanregim för att öka återvändandet av afghanska medborgare, särskilt de som dömts för brott. Mötet syftar till att lösa praktiska hinder och säkerhetsfrågor, utan att bistånd ingår i diskussionen.

Sverige och EU-kommissionen förbereder nu samtal med Afghanistan s talibanregim för att öka återvändande t av afghanska medborgare, särskilt de som dömts för brott i Sverige . Mötet, som kommer att hållas i Bryssel, syftar till att förhandla om återvändande av kriminella afghaner, och regeringen understryker att bistånd inte ingår i diskussionen.

Statssekreterare Anders Hall påpekar att andra incitament kan behövas för att få talibanregimen att samarbeta. Sverige vill snarast möjligt inleda förhandlingarna och en inbjudan förväntas skickas inom kort. Målet är att mötet ska genomföras före riksdagsvalet i höst, enligt källor. Migrationsminister Johan Forssell (M) betonar att Sverige måste kunna utvisa utländska medborgare som begår brott eller utgör ett säkerhetshot.

Han poängterar att det finns 192 afghanska medborgare i Sverige som dömts för brott men vars utvisningar inte kan verkställas. Mötet kommer att hållas på tjänstemannanivå, då EU inte vill legitimera talibanregimen. Enligt migrationsministerns stab kommer bistånd inte att diskuteras, vilket bekräftas av statssekreterare Anders Hall. Han förklarar att det är komplicerat att förhandla med en de facto-regim som inte erkänns politiskt.

Hall menar att det handlar om att skapa förutsättningar för frivilliga återvändanden och att lösa praktiska problem, som att afghaner inte kan få resehandlingar. Han påpekar också att det finns en folkrättslig förpliktelse för Afghanistan att ta emot sina medborgare, även om regimen inte erkänns. Om talibanregimen vill framstå som en hanterbar part, bör de leva upp till folkrättsliga förpliktelser. Det är en fråga om legitimitet för regimen, menar Hall.

Diskussionen om återvändande av afghaner är komplex, och Sverige vill undvika att bistånd används som incitament. I stället fokuserar man på att lösa praktiska hinder och att få talibanregimen att agera enligt folkrättsliga principer. Det är en utmaning att förhandla med en icke erkänd regering, men Sverige och EU ser det som nödvändigt för att hantera säkerhetsfrågor och återvändande av kriminella





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sverige EU Taliban Afghanistan Återvändande

United States Latest News, United States Headlines

