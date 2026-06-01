Sverige och Norge möts i OSK-derbyt där båda lagen ger varandra stora möjligheter. Sverige startar med en stark laguppställning och förbundskapten Graham Potter tycker att det är en bra möjlighet för Eric Smith att spela 90 minuter mot ett starkt lag som Norge.

Sverige och Norge ger varandra stora möjligheter i OSK-derbyt: Sverige startar med Jacob Widell Zetterström - Gustaf Lagerbielke , Isak Hien, Eric Smith - Herman Johansson, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Daniel Svensson - Anthony Elanga, Gustaf Nilsson.

Förbundskapten Graham Potter tycker att det är en bra möjlighet för Eric Smith att spela 90 minuter mot ett starkt lag som Norge. Han har haft otur med skador tidigare men gjorde ett starkt intryck under samlingen i mars och får nu chansen. Potter tycker att det är viktigt för Eric att få spela 90 minuter mot Norge eftersom han gjorde det väldigt bra under vår samling i november och tagit ett steg i sin klubbkarriär.

Han vill dock fortsatt se honom i landslagskontexten. Gustaf Lagerbielke imponerade också under samlingen i mars trots att han inte spelade minuten då. Han visade framfötterna på träningarna och i sitt sätt att agera runt laget. Potter tycker att det är ett bra tillfälle att få en djupare förståelse för Gustafs spel med de lägen de har kring Viktor Gyökeres och Alexander Isak.

Norge vilar Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard. Viktor Gyökeres har fått ledigt och ansluter till VM-truppen på onsdag men deltar inte VM-genrepet mot Grekland på nationalarenan i Solna på torsdag





