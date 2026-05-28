Sverige och Ukraina fördjupar försvarssamarbete - 16 Gripen-plan doneras

Under en pressträff på F16 utanför Uppsala meddelade statsminister Ulf Kristersson och president Volodymyr Zelenskyj att Sverige donerar 16 Jas Gripen-plan till Ukraina och att Ukraina köper ytterligare 20 plan som levereras före 2030.

Under torsdagen höll statsminister Ulf Kristersson och Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj en gemensam pressträff vid flygflottiljen F16 utanför Uppsala. Vid mötet undertecknade ledarna ett avtal om förstärkt försvarssamarbete mellan länderna.

Detta är en uppföljning på den avsiktsförklaring som undertecknades vid Zelenskyjs senaste besök i Sverige, vilket Kristersson refererade till som början på en lång resa mellan de två nationerna. En central del i överenskommelsen är det svenska stödet till Ukraina i form av stridsflygplanet Jas Gripen. Kristersson meddelade att Sverige kommer att donera 16 stycken Jas Gripen-plan till Ukraina. Därutöver kommer Ukraina att köpa 20 Gripen-plan från Sverige, med leveranser som ska vara slutförda innan år 2030.

President Zelenskyj bekräftade att Ukraina är redo att köpa Gripen-plan och att samarbetet fortsätter under innevarande år och nästa år. Han framhöll att planet är utmärkt och kommer att stärka Ukrainas säkerhet avsevärt. Beslutet markerar en betydande fördjupning av försvarsrelationen mellan Sverige och Ukraina. Gripen-systemet anses vara ett modernt och effektivt stridsflygplan som kan bidra till att stärka Ukrainas luftförsvar i det pågående kriget mot Ryssland.

Det svenska stödet omfattar även utbildning och logistik för att säkerställa en smidig övergång och operativ förmåga. Experter bedömer att detta samarbete inte bara är strategiskt viktigt för Ukraina utan också för Sveriges egen säkerhetspolitiska position, då det visar på en långsiktig solidaritet och engagemang i europeisk försvarsarkitektur. Under pressträffen betonade båda ledarna vikten av fortsatt internationellt stöd till Ukraina. Kristersson underströk att Sverige står fast vid sitt åtagande att stödja Ukraina i dess kamp för frihet och självständighet.

Zelenskyj tackade Sverige för det generösa stödet och lyfte fram Gripen-planens roll i att skydda ukrainskt luftrum och civilbefolkning. Han tillade att samarbetet med Sverige sträcker sig bortom militärt stöd och inkluderar också humanitära och ekonomiska insatser. Avtalet har väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Flera länder har tidigare donerat stridsflygplan till Ukraina, men Sveriges beslut att både donera och sälja Gripen-plan ses som ett unikt och kraftfullt ställningstagande.

Försvarsanalytiker påpekar att detta även stärker Sveriges rykte som en pålitlig försvarspartner. Samtidigt finns det frågor om hur detta påverkar det svenska försvarets egna kapacitet, eftersom Gripen-planen utgör en viktig del av det svenska flygvapnet. Regeringen har dock försäkrat att donationen inte äventyrar Sveriges egen försvarsförmåga. Sammanfattningsvis innebär torsdagens avtal en milstolpe i relationen mellan Sverige och Ukraina.

Genom att donera och sälja Gripen-plan visar Sverige ett tydligt stöd för Ukrainas kamp och bidrar samtidigt till att stärka det europeiska försvaret. Med leveranser planerade inom de närmaste åren kommer Ukraina successivt att kunna integrera de svenska planen i sitt luftförsvar, vilket förväntas ha en betydande inverkan på landets förmåga att försvara sig mot ryska angrepp. Pressträffen avslutades med att båda ledarna uttryckte optimism om framtiden och en fortsatt nära dialog mellan länderna





