Sverige och världen: Vattenfall satsar 12 miljarder, nya spänningar i Libanon och valseger på Malta

Vattenfall investerar 12 miljarder i vattenkraft till 2030. FN:s säkerhetsråd håller krismöte om Libanon. Maltas Labour vinner valet igen. Explosion på båt i Göteborg och tågolycka i Vetlanda. Trump skärper kraven mot Iran.

Det statliga energibolaget Vattenfall satsar tolv miljarder kronor fram till 2030 i en stor satsning på vattenkraften. Tio miljarder ska gå till underhåll och ersättning av vattenkraftverk, medan två miljarder avsätts för redan påbörjade tillväxtprojekt.

Satsningen är en del av Vattenfalls strategi att förlänga livslängden på befintliga vattenkraftsanläggningar och öka effektiviteten. Vattenkraften är ryggraden i Sveriges elproduktion och står för cirka 40 procent av landets elbehov. Genom att modernisera äldre kraftverk kan Vattenfall bidra till ett mer stabilt elsystem och samtidigt minska miljöpåverkan. Projektet omfattar bland annat nya turbiner, dammar och miljöanpassade åtgärder för att förbättra vattenmiljön.

Vattenfall räknar med att investeringarna skapar tusentals jobb i glesbygdsregioner där vattenkraftverken är lokaliserade. Internationella nyheter domineras av utvecklingen i Libanon, där FN:s säkerhetsråd samlas på måndagen för ett krismöte. Frankrike, som har vetorätt i rådet, begärde mötet efter att israelisk militär avancerat längre in i Libanon och bland annat intagit borgen Beaufort. Borgen, som bedöms ha stort symboliskt och kulturhistoriskt värde, blev en stark markör för Israels militära framryckning under den pågående konflikten.

Trots att en vapenvila tekniskt sett fortfarande gäller, flyttar Israel fram frontlinjerna. Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot sade: 'Ingenting kan rättfärdiga de fortsatta israeliska insatserna i Libanon och den allt mer omfattande ockupationen av libanesiskt territorium.

' Samtidigt har USA:s president Donald Trump avvisat en avsiktsförklaring mellan Iran och USA som skulle förlänga vapenvilan med 60 dagar. I stället skärper Trump kraven på Iran och har skickat ett nytt förslag till Teheran. Huvudpunkten är att USA:s och Israels krig mot Iran i praktiken avslutas i utbyte mot att Iran släpper kontrollen över Hormuz. Därefter ska parterna förhandla om det iranska atomprogrammet.

På Malta har socialdemokratiska Labour vunnit parlamentsvalet för fjärde gången i rad. Partiledaren Robert Abela utropade valsegern från balkongen på partiets högkvarter och sade: 'I dag har vi skrivit historia, tillsammans.

' Hans främste motståndare var Alex Borg från Nationalistpartiet, en 30-årig advokat som tidigare segrat i skönhetstävlingen Mr World Malta. Borgs valmanifest byggde på krav om förändring, men väljarna valde Abela som styrt landet sedan 2020. Företrädaren Joseph Muscat tvingades avgå efter en politisk skandal kopplad till mordet på den grävande reportern Daphne Caruana Galizia 2017.

I Sverige inträffade två allvarliga olyckor: en explosion på en fritidsbåt i Torslanda på Hisingen skadade en man, som fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Orsaken tros vara bensinångor som antänts vid tankning. Norr om Vetlanda kolliderade en personbil med ett tåg, och två personer fördes till sjukhus. Bilen hamnade på taket, och passagerarna var vid medvetande.

I Myanmar dödades minst 45 personer vid en explosion i ett lager för sprängämnen, med omkring 70 skadade. Vid kärnkraftverket Zaporizjzja i det ryskockuperade Ukraina träffades en turbinbyggnad av en drönare, enligt ryska uppgifter till IAEA. Ukraina avfärdar anklagelserna som en rysk propagandakampanj. Slutligen har Peter Nobel, barnbarnsbarn till Alfred Nobels bror Ludvig, avlidit vid 93 års ålder.

Nobel var jurist och engagerade sig för mänskliga rättigheter, bland annat som generalsekreterare i svenska Röda Korset och genom uppdrag för Amnesty och FN





