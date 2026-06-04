Sverige på väg till VM: Kan Alexander Isak och Viktor Gyökeres leda laget till seger?

Sverige har inte vunnit en mästerskapsmatch sedan EM 2021, men ett nytt lag är på väg till VM. Alexander Isak och Viktor Gyökeres är två av de viktigaste spelarna, men det är oklart om de kommer att spela i nästa match mot Grekland. Sverige har haft svårt att hitta en stabil formation och det finns diskussioner om att byta till en fyrbackslinje. Det är viktigt att Sverige har en balanserad backlinje för att möta Japan eller Nederländerna i VM. Det kommer inte att vara lugnt om de kan åka till VM och tro på något.

Sverige har inte vunnit en mästerskapsmatch sedan EM 2021, då de förlorade mot Polen. Nu är ett nytt svenskt lag på väg till VM, trots att de har haft svårt att hitta en stabil formation.

Dejan Kulusevski saknas och Alexander Isak har inte spelat 90 minuter under säsongen. Viktor Gyökeres, som bar Sverige till VM förra gången, har precis landat i Sverige efter en förlorad final. På 2000-talet har landslaget spelat sjutton vänskapsmatcher på väg mot mästerskap och förlorat två av dem. Spelarna har uttryckt sin vilja att gå in i mästerskapet med en bra känsla, oavsett resultat.

Viktor Gyökeres har varit en viktig spelare för Sverige, men det är oklart om han kommer att spela i nästa match mot Grekland. Sverige kommer att ställa upp med en elva som är tänkt att bära drömmar, med Alexander Isak och Viktor Gyökeres i anfall. Mot ett experimentellt Grekland kommer Sverige att försöka flytta sig högre upp på planen. Sverige överlevde play-off tack vare sin fembackslinje och böner, men det är fortfarande oklart om det är rätt väg att gå.

Det finns diskussioner om att byta till en fyrbackslinje. Individuellt är det kostymrepetition för vissa spelare, men det handlar inte om resultat, utan om att visa att det finns ett annat Sverige, ett lag med en tydlig identitet och en acceptabel kvalité. Sverige behöver en balanserad backlinje för att möta Japan eller Nederländerna i VM. Det kommer inte att vara lugnt om de kan åka till VM och tro på något





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