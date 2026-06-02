Sverige reklassificerar kabelavfall som farligt - påverkar återvinning och konkurrensförmåga

Från december 2024 klassas kabelavfall som farligt i Sverige, vilket skapar nya hinder för återvinning och hotar konkurrensförmåga. Artikeln granskar konsekvenserna och rollen av strategiska metaller.

Kabelavfall reklassificeras i Sverige : från icke-farligt till farligt avfall från december 2024. Denna förändring påverkar hela återvinningskedjan och skapar nya krav för företag och återvinningsbranschen.

Sverige har en restriktiv tolkning av EU:s direktiv medan de flesta andra EU-länder fortfarande klassar kablar som icke-farligt. Detta leder till konkurrensnackdelar och högre kostnader. Kabel innehåller värdefulla metaller som koppar, en strategiskt viktig råvara för den gröna omställningen. Nyreglerna kräver separering, nederbördsskydd, spårbarhet och tillstånd.

Stena Recycling, som har fullständiga tillstånd, säkerställer säker återvinning och att råvaror förblir i Sverige





