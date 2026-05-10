Sverige riskerar att utvecklas i en riktning som påminner om den ungerska utvecklingen under Orbán

Socialdemokraten Ulf Bjereld, statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors och ledarskribenten Heidi Avellan varnar för att Sverige håller på att utvecklas i en riktning som påminner om den ungerska utvecklingen under Viktor Orbán. De menar att en minskning av skattefinansieringen av civilsamhället hotar demokratin i förlängningen.

Sverige håller på att utvecklas i en riktning som påminner om den ungerska utvecklingen under Viktor Orbán, varnar socialdemokraten Ulf Bjereld, statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors och ledarskribenten Heidi Avellan i boken "Tidöpakten: så förändras Sverige " (Bokförlaget Atlas 2026).

De menar att en minskning av skattefinansieringen av civilsamhället hotar demokratin i förlängningen. Mellan 2022 och 2025 minskade Sveriges sammanvägda poäng från 9,39 till 9,35 på en tiogradig skala, vilket är lägre än under den föregående S-regeringen. Den svenska demokratins tillstånd har dock varit högt, i stort sett oförändrat sedan 2010-talet, även om indexet varnar för organiserad brottslighet och desinformation som potentiella hot mot demokratin





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sverige Demokratin Civilisamhället Skatt Demokratisk Tradition Val Rättsstaten Freedom House Gangrelaterad Våldsbrottslighet Desinformation Organiserad Brottslighet Bertil Ohlin Sverigedemokraterna Tidöavtalet Northvolt Arbetstillfällen Innovationer S-Regeringen Alliansen Valåret 2026 Ödesmättade Frågor Industrpolitiken Välstånd Arbetstillfällen Innovationer Sverigedemokraterna Tidöavtalet Northvolt Arbetstillfällen Innovationer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ulf Kristersson firar 60-årsjubileum på reseresa i Sydamerika, en av svägerskapen går in i Teach for Sweden-styrelsensUlf Kristersson firade 60-årsjubileum på en reseresa i Sydamerika, där hans hustru Birgitta Ed var intill sin syster Marita Bildt, och hennes man Nils Bildt. Ulf Kristersson deltog personligen i en träff med svägerskapens stiftelse, vars anslag från regeringen under en punkt om särskilda utgifter inom universitet och högskolor minskades med 44 miljoner kronor, men fick ytterligare 12 miljoner kronor för sitt arbete. Riksdagsledamoten Ida Karkiainen kritiserade Ulf Kristersson för att ha anställt sin barndomsvän som nationell säkerhetsrådgivare. Statsministern deltog i det beslutet.

Read more »

Ulf Kristersson: Moderaterna vill ge barnfamiljerna mer pengar och fler ska ha "Svensson-drömmen"Ulf Kristersson, M-ledare och statsminister, talade på Sverigedagarna och presenterade Moderaternas "främsta vallöfte": att barnfamiljerna ska få det bättre. Han föreslog att Sveriges hårt arbetande mammor och pappor ska få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad, vilket skulle öka friheten i vardagen. Kristersson talade också om att fler ska ha möjlighet till "Svensson-drömmen": Villa, Volvo och vovve. Han betonade att Sveriges riktigt stora problem är att den drömmen har blivit ouppnåelig för så många unga människor.

Read more »

Ulf Kristersson,German Leader Meet: Moderate Party ConcernsThe article discusses the concerns of the Moderate Party in the upcoming election, emphasizing that the government and a political era are at stake. It also highlights the challenges faced by Ulf Kristersson, the incumbent Prime Minister, and the concerns about a shift towards the right due to the partnership with the leader of the Sweden Democrats, Jimmie Åkesson.

Read more »

Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson lovar mer pengar till barnfamiljer och målet med två heltidslönerModeraternas finansminister Elisabeth Svantesson och partiledare Ulf Kristersson har lovat barnfamiljerna ytterligare 5000 kronor i månaden om de vinner valet. Dessutom har de satt upp målet med två heltidslöner som ska räcka för att köpa ett hus.

Read more »