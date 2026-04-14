Sverige riskerar VM-plats efter tappad seger mot Danmark

Damlandslaget dominerade matchen mot Danmark men lyckades inte säkra segern. En sen dansk kontring kostade poäng och tvingar Sverige att kämpa för en VM-plats.

Sverige s damlandslag visade upp ett spel som påminde om det vi sett tidigare, vilket riskerar att tvinga dem att ta den långa vägen till VM. I regnet på Gamla Ullevi klev laget ut med en ny formation, ytterligare en debutant i backlinjen och en tydlig spelidé. Det gick snabbt, direkt och redan efter 48 sekunder träffade Felicia Schröders skott stolpen, vilket direkt satte tonen för matchen. Vid sidlinjen var förbundskapten Tony Gustavsson aktiv från start. Han gav instruktioner, peppade laget och det smittade av sig. På läktarna svarade publiken med entusiasm. Varje svensk framstöt gav ett lyft, som om alla förväntade sig ett mål. Sverige tog kommando och släppte det aldrig. De pressade ner Danmark , flyttade bollen, förflyttade motståndarna och påbörjade omställningar när anfallen stoppades. Smilla Holmberg och Monica Jusu Bah var drivande på kanterna, medan Filippa Angeldahl och Julia Zigiotti Olme styrde tempot centralt. Spelet var metodiskt, kontrollerat och allt oftare ensidigt. Trycket ökade konstant. Danmark fick knappt låna bollen. Sverige vann tillbaka den snabbt och inledde om och om igen. Det var inte bara ett övertag, det var dominans. Målet kom logiskt: Angeldahl passade till Holmberg, som sprang mot kortlinjen och spelade in bollen snett bakåt. Schröder klackade vidare bollen, och Jusu Bah satte sitt första landslagsmål. Ett anfall som perfekt sammanfattade matchbilden.

De testade skott från distans, tog sig in i straffområdet och fyllde på med inlägg. Inlägg efter inlägg, avslut efter avslut. Stina Blackstenius var nära att göra mål flera gånger, men skärpan saknades. Bollen ville inte in i mål. När Danmark väl fick chansen gick det snabbt. Cecilie Fløe tog sig förbi Junttila Nelhage, en domslut gick emot Sverige och ytan öppnade sig. Bollen passades till Pernille Harder. Harder tvingades kliva av efter en timme efter en nickduell, vilket borde ha öppnat upp matchen ännu mer för Sverige. Istället fortsatte de att trycka på utan utdelning. Hörna efter hörna, inlägg efter inlägg, nya anfallsvågor men utan att få in bollen. Med tio minuter kvar kom varningen. Jennifer Falk kom snett ut och stolpen räddade Sverige. Detta var förspelet till det som skulle komma.

En omställning, ett felbeslut i backlinjen. Bella Andersson klev upp i en stötbrytning och missade. Plötsligt var Janni Thomsen fri. Det påminde om herrlandslagets VM-kvalmatch mot Kosovo. Samtidigt är detta ett annat landslag, med en bättre utgångsposition än herrarna hade då. Damlandslaget är inte där än, men tendenserna finns. Ett modigt lag, ett offensivt lag, ett lag som vill styra matcher. Tony Gustavsson tog efteråt på sig ansvaret och förklarade att det var hans beslut att sätta backlinjen så högt. Samtidigt hyllade han det offensiva spelet, trycket och energin. Stora delar av förbundsledningen som rekryterade Jon Dahl Tomasson på herrsidan fanns med när Gustavsson anställdes. De ville se något nytt, mer bollinnehav, högre tempo och mer offensiv kraft. Men det offensiva modet får inte gå ut över balansen. Detta är ett lag med oerhörd potential, som svepte in över Gamla Ullevi likt stormen Dave. En kreativitet och ungdomlig entusiasm som kan tjusa vem som helst. Danmark var inte bättre, men Sverige misslyckades med att avgöra när de hade chansen. Samtidigt vann Italien över Serbien och gjorde att Sverige nu behöver kämpa för en plats i VM nästa sommar. Sverige måste lära sig av detta och inte hamna i samma situation som herrlandslaget, där ambitionen sprang ifrån omdömet. De är för bra för det. Sverige har något på gång, men i ett VM-kval räcker det inte med att vara ”på gång”. De kommer att få ta den långa vägen till Brasilien





