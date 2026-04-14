Sverige rustar för VM-kval – Tunga avbräck utmanar

Sverige möter Danmark i ett avgörande VM-kval, men tvingas hantera tunga avbräck som utmanar lagets planer och strategier. Frånvaron av nyckelspelare som Johanna Rytting Kaneryd och Kosovare Asllani sätter laget på prov, samtidigt som förändringar i Danmarks spelstil komplicerar matchbilden. En analys av läget inför matchen och dess betydelse för framtiden.

Senast Danmark besökte Sverige blev de utspelade inför 12 000 jublande svenska supportrar på Strawberry arena. En halvtimme före avspark meddelade det danska förbundet att deras svenske tränare Andrée Jeglertz skulle lämna efter EM. Mycket har hänt sedan dess i Danmark . Jeglertz gör succé i England och en ny tränare har klivit in och lyckas också. Spelarmaterialet är i stort sett detsamma, men spelsättet och tänkandet har genomgått en radikal förändring. Den publikfriande fotbollen har övergivits till förmån för en mer riskminimerande strategi. Detta har öppnat upp ytor för en formstark Pernille Harder.

Därför väcker synen av Johanna Rytting Kaneryd, som nästan uteslutande tränat ensam sedan landslaget samlades, en viss oro. Hon var lysande när Danmark gästade senast. Samtidigt påminner den senaste VM-kvalmatchen mot Serbien om en smärtsam sanning. Varken hon eller Sverige presterade på topp. Spelet i den sista tredjedelen skavde, fokuset var lågt och känslan av att laget kunde hitta lösningar oavsett omständigheter uteblev. Serbien visade större vilja än Sverige, vilket tyvärr framgick tydligt. Johanna Rytting Kaneryds frånvaro symboliserar också en tuff period. Verkligheten präglas inte av en lugn start med nya arbetsuppgifter, utan snarare tvärtom.

Avbräcken fortsätter att hopa sig. Det är uppenbart att gränsen för hur mycket den här gruppen, med nya spelare, rotationer och unga förmågor, kan tåla börjar närma sig. Citatet antyder att de negativa beskeden sliter och skapar huvudbry som man helst undviker mitt i ett VM-kval eller under en tid då ett nytt landslag långsamt ska formas. Förbundskaptenen kan inte påverka spelarskador eller spelaravhopp. Men Kosovare Asllanis knäskada kom verkligen olägligt. Det var hon som skulle ha varit stabiliteten, både på och utanför planen, under ombyggnationen. I en match där ledarskap och erfarenhet saknas, krävs modiga och kyliga spelare. Förbundskaptenen Tony Gustavsson säger sig ha gott om detta.

Avbräcken får konsekvenser. Sverige tvingas omarbeta den plan Gustavsson och staben utarbetat, justera både startelva och formation för att kompensera för dem. I ett försök att täcka alla hål anpassar man sig till en motståndare som gått i motsatt riktning. Kvällens VM-kval blir därmed en ännu viktigare match än vad man kanske förväntat sig. Inte bara för nuläget utan även för framtiden





