Sverige saknar hälften av nödvändiga brandhelikoptrar - myndigheten varnar för katastrof

En ny rapport visar att Sverige bara har elva helikoptrar för skogsbrandbekämpning, trots att behovet är minst 22. Samtidigt blir bränderna värre på grund av klimatförändringarna. Myndigheten för civilt försvar är oense om resurserna räcker, medan experter varnar för att Sverige står underdimensionerat inför nästa brandsäsong.

Sverige står inför en allvarlig utmaning när det gäller skogs brandbekämpning . Enligt en rapport från EU-kommissionens forskningscentrum Joint Research Centre var 2025 det värsta året för skogsbränder i Europa sedan mätningarna började.

I Sverige blev sommaren den mest intensiva sedan katastrofåret 2018, med de största bränderna i Norrbotten. Experter varnar nu för att situationen kan bli ännu värre på grund av klimatförändringar med extrem torka och höga temperaturer. Redan har hundratals värmerekord för maj slagits runt om i Europa, vilket indikerar en oroande trend. Myndigheten för civilt försvar, MCF, har i en intern rapport slagit fast att Sverige saknar hälften av de helikoptrar som behövs för att hantera framtida skogsbränder.

Enligt myndighetens egen bedömning krävs minst 22 helikoptrar för att nå den absolut lägsta acceptabla nivån. I nuläget har Sverige dock bara elva helikoptrar och två nationella flygplan. Ytterligare två flygplan är stationerade i Sverige men styrs av EU och kan skickas till andra länder. Under den mest intensiva delen av brandsäsongen 2025 var EU-planen på internationella uppdrag i nästan en månad, vilket ytterligare försvagade den svenska kapaciteten.

En chef på MCF som vill vara anonym uttrycker stark kritik mot myndighetens agerande. Chefen menar att förmågan att hantera stora bränder har gått ner enormt mycket de senaste åren. Vi har inte ens hälften av det vi behöver, säger chefen och påpekar att myndigheten inte bara har dragit benen efter sig när det gäller att köpa in fler helikoptrar, utan också missat möjligheter att etablera en flygplanshub i Sverige med EU-stöd.

Enligt chefen har EU i stället vänt sig till andra länder för att placera flygplan som hade kunnat stationeras i Sverige och betalats av EU. Samtidigt har fungerande strukturer inom myndigheten gjorts om i en förändringsresa i samband med omorganisationen från MSB till MCF. Man har bytt ut en bra bil med bra motor mot någonting som man cyklar med just nu, säger chefen. Anders Edstam, enhetschef för räddningstjänst på MCF, slår ifrån sig kritiken.

Han hävdar att de elva helikoptrarna och fyra flygplanen som utgår från Sverige räcker för att hantera bränderna och att resurserna totalt motsvarar 22 helikoptrar. Samtidigt skrev hans egen enhet tidigare i år till regeringen att man i ett drömscenario hade velat ha 22 lätta helikoptrar och fyra flygplan, alternativt fyra tyngre helikoptrar, för att kunna hantera svårare bränder.

Edstam menar dock att systemet är i balans för 2026 och att Sverige har möjlighet att agera på förväntade händelser upp till en viss nivå. Det kommer inte täcka värsta scenariot. Då är vi beroende av stöd från grannländer, andra statliga myndigheter och EU, säger han. Klimatförändringarna gör att risken för stora skogsbränder ökar dramatiskt.

Sett över tid talar tyvärr allting för att det kommer bli värre förhållanden. Klimatet är emot oss, konstaterar Edstam. Om myndigheten inte får mer pengar av staten vill man på sikt byta ut flygplanen mot fler helikoptrar för att snabbare kunna sätta in släckningsarbete. Enligt Edstam har de kommunala räddningstjänsterna blivit bättre på att samarbeta med MCF, fått högre utbildningsnivå och tydligare krav, vilket lett till bättre beredskap.

Trots det kvarstår en stor osäkerhet inför framtiden. Sverige behöver snarast en kraftfull satsning för att stärka sin förmåga att bekämpa skogsbränder, annars riskerar vi att stå oförberedda inför nästa katastrofsommar. Sammanfattningsvis visar rapporten att Sverige är långt ifrån att ha en tillräcklig brandbekämpningskapacitet. Bristen på helikoptrar är akut och myndigheterna är oense om hur allvarlig situationen är.

Medan vissa varnar för en överhängande katastrof försöker andra lugna med att systemet fungerar. Det som är säkert är att klimatförändringarna inte väntar, och att varje sommar utan tillräckliga resurser ökar risken för förödande bränder som kan kosta både människoliv och miljardbelopp





