Sverige saknar specialiserad polis mot konstbrott trots omfattande förfalskningsproblem

En SvT-expert varnar för att hälften av konstmarknaden är falsk och att Sverige inte har de nödvändiga polisresurserna för att hantera denna kriminalitet. DNA-teknik lovar förändra världen men också särskilja äkta kopior.

Den internationella konstmarknaden har ett årligt omsättning på cirka 600 miljarder kronor, en industri som lika stora som den är, lider av en omfattande och väldokumenterad servillitet.

Upp till 50 procent av konstverken som erbjuds på denna marknad bedöms vara förfalskningar. Trots denna omfattande kriminalitet saknas det i Sverige en specialiserad polisstyrka som är inriktad mot konstrelaterade brott. Claes Moser, en experthörning från SVT:s program Antikrundan, påpekar att problemet är systemiskt och att falsk konst ofta hänger på de finaste institutionerna. Han understryker att nya DNA-tekniker, använda för att bestämma konstverkens äkthet och ursprung, kommer att omvålla hela konstvärlden.

Den köpta konsten, som ofta visas i lyxiga gallerier, prestigefyllda museer och på auktionshus som Sotheby's och Christie's, har en mörk baksida. Bakom de glittrande ramarna finns en global, underjordisk verksamhet där skickliga förfalskare och organiserade kriminella nätverk säljer falsifierade målningar och skulpturer. Detta är inte bara en fråga om konstbedrägeri; det handlar också om penningtvätt och finansiering av annan grov brottslighet.

Claes Moser har över 50 års erfarenhet av konstvärdering, där 30 år som expert i Antikrundan, och har drivit eget galleri i närmare femtio år. Hans erfarenhet ger honom unik inblick i branschens mekanismer. Situationen i Sverige är särskilt bekymmersam eftersom det inte finns någon specialiserad enhet inom polisen som kan granska dessa komplexa fall. Även om konstverk kan inckulpera i attack mot kulturminnen, förstörelse av historiskt värdefulla föremål och olovlig utförsel, har polisens resurser och specialistkunnande varit otillräckliga.

En utredning från staten rekommenderade nyligen inrättande av en särskild konstbrottssektion, men implementeringen har gått långsamt och med finansiella begränsningar. Internationellt samarbete är också avgörande eftersom förfalskare och köpare ofta opererar över gränserna, vilket kräver koordination mellan Interpol, Europol och nationella myndigheter. Att identifiera och ställa förfalskare inför rätta är svårt, inte minst på grund av väldigt höga priser och exklusiva klienteller som inte vill ha offentlig uppmärksamhet.

Moser varnar för att denna underjordiska marknad växer tack vare digitala marknadsplatser och krytovaluta som gör transaktioner svårare att spåra. Att säkerställaäkthet och transparens i konsthandeln är således en [





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