Sverige siktar på VM-seger: Hundratals samlas på offentliga platser för att följa premiär mot Tunisien

Under en arla måndagsmorgon följde miljontals svenskar VM-premiären mot Tunisien. I städerna samlades folk på offentliga platser för att se matchen på storbildsskärmar, trots ogynnväder i vissa regioner. En bild från Norrbotten visade två tåliga åskådare som höll ut i regnet, vilket blev en symbol för gemenskapen och euforin när Sverige vann.

Sverige gjorde en stark start på VM när man mötte Tunisien på måndagsmorgonen. Miljontals svenskar följde matchen, många på offentliga platser som Kungsträdgården i Stockholm och på uteställen.

I Göteborg var intresset så stort att många som kom till Ullevi måste vända hem innan matchen ens började. När Sverige tog ledningen och senare sikrade segern med 3-1 efter en miss av Tunisien, brakade eufori ut. Även i norra Sverige, som i Luleå, följdes matchen, trots ogynnväder. En bild från P4 Norrbotten visade två anonyma personer i tältstolar, skyddade under paraply och med kaffetermos mellan sig.

De visade sig vara Maja och hennes kompis Amilia. De berättar att de förberedde sig och gick ut trots regn för att få uppleva matchen tillsammans på en storbildsskärm. Även några andra personer stannade kvar under ett foodtrucktak. De ser det som ett bra initiativ av kommunen att skärmas matcher offentligt, eftersom det är mer mäktigt att se dem tillsammans.

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