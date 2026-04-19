Sverige skärper stödet till Libanon efter kriget

Sverige ökar sitt humanitära stöd till Libanon med 70 miljoner kronor som en följd av den svåra humanitära situationen efter den senaste tidens strider mellan Israel och Hizbollah. Insatserna syftar till att hjälpa den drabbade civilbefolkningen och säkerställa att nödvändiga förnödenheter når fram trots den instabila situationen.

Sverige s regering har under en presskonferens på söndagsmorgonen meddelat ett nytt stödpaket till Libanon , omfattande 70 miljoner kronor. Beskedet kommer i ljuset av den förvärrade humanitära krisen som följt på de senaste striderna mellan Israel och Hizbollah. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa framhävde att den humanitära situationen i Libanon är exceptionellt svår och att landet drabbats hårt av konflikter.

Minister Dousa uttryckte djup oro över de omfattande konsekvenserna av kriget. Han betonade att utöver det stora antalet döda, skadade och de tvångsförflyttade libanesiska medborgarna, har det även förekommit attacker riktade mot civilbefolkningen, civil infrastruktur samt mot medicinsk personal och humanitära hjälparbetare. Dessa handlingar beskrevs som oacceptabla. 'Det libanesiska folket förtjänar fred och trygghet', sade ministern och fortsatte: 'Därför ökar vi nu det humanitära stödet för att stötta den mycket hårt drabbade civilbefolkningen.' Det nya stödpaketet syftar till att adressera de akuta behoven som uppstått, inklusive tillgång till mat, vatten, sjukvård och skydd för de människor som drabbats värst av våldet. Beslutet att förstärka stödet speglar en ambition att bidra till att mildra lidandet och stödja återuppbyggnadsarbetet i ett land som redan står inför betydande utmaningar. Regeringen ser det som en viktig del av Sveriges internationella åtaganden att agera när humanitära kriser uppstår. Den tio dagar långa vapenvilan som inleddes den 16 april mellan Israel och Hizbollah ses som ett positivt steg, men den underliggande instabiliteten och behovet av humanitärt bistånd kvarstår. Den ökade biståndsinsatsen från Sverige till Libanon är ett direkt svar på de eskalerande behoven som rapporterats från regionen. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa har vid flera tillfällen betonat vikten av internationellt samarbete för att hantera komplexa kriser och att Sverige ska ta sitt ansvar. Stödet kommer att kanaliseras genom etablerade humanitära organisationer som har expertis och närvaro på plats för att säkerställa att hjälpen når de mest behövande på ett effektivt sätt. Den långsiktiga stabiliteten och återhämtningen i Libanon kräver fortsatta internationella insatser och politisk vilja att lösa de grundläggande konflikterna. Den libanesiska regeringen har tidigare uttryckt en önskan om ökat internationellt stöd för att hantera den alltmer ansträngda situationen i landet. De senaste veckornas stridigheter har ytterligare förvärrat de ekonomiska och sociala påfrestningarna, vilket har lett till en försämrad tillgång till basala samhällstjänster för många medborgare. Sveriges nya stödpaket ses som en viktig signal om solidaritet och ett konkret bidrag för att lindra nöden. Utöver det omedelbara humanitära stödet diskuteras även möjligheter till långsiktigt stöd för Libanon, med fokus på återuppbyggnad och utveckling, även om dessa planer fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av övervägande. Sverige fortsätter att noga följa utvecklingen i regionen och att vara berett att ge ytterligare stöd vid behov





Libanon: Israel har brutit vapenvilanKlockan 23 på torsdagskvällen, svensk tid, inleddes vapenvilan mellan Israel och Libanon. Men kort efter att den trätt i kraft anklagar den libanesiska militären Israel för att ha brutit vapenvilan.

Konflikten eskalerar: Iran, Israel och Libanon involverade i sammandrabbningarEnligt uppgifter har USA och Israel attackerat Iran och dödat landets högste ledare Ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker mot Israel och luftangrepp mot närliggande länder. SVT liverapporterar om den eskalerande konflikten där civila i södra Libanon tvingas fly sina hem, trots en utlyst vapenvila. Spänningarna kvarstår med israeliska säkerhetsåtgärder och fortsatt oro för nya attacker.

Vapenvila mellan Israel och Libanon, insiderbrottsanklagelser mot Gunther Mårder, dödshot mot Melodifestivalvinnaren Felicia och sänkt straffbarhetsålderEn sammanfattning av aktuella nyheter som inkluderar en tio dagar lång vapenvila mellan Israel och Libanon, finansprofilen Gunther Mårder som misstänks för grovt insiderbrott, Melodifestivalvinnaren Felicia som mottagit dödshot efter politiska uttalanden, samt regeringens beslut att sänka straffbarhetsåldern till 13 år för grova brott trots kritik.

Kriget mellan Iran, Israel och USA eskalerar – Vapenvila i LibanonUSA och Israel har attackerat Iran, vilket lett till dödandet av ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker, och landet rapporteras ha genomfört luftangrepp mot närliggande länder. SVT liverapporterar om den eskalerande konflikten. USA:s president Donald Trump hoppas på ett snabbt slut på kriget. Samtidigt har Hormuzsundet öppnats för kommersiell sjöfart under en vapenvila i Libanon, vilket påverkar oljepriset som faller markant. Många libanesiska invånare återvänder till sina hem i södra Libanon efter vapenvilan mellan Israel och Hizbollah, trots en osäker framtid.

Vapenvila mellan Israel och Hizbollah – Framtiden ovissEn vapenvila har ingåtts mellan Israel och Hizbollah efter intensiva strider, men spänningarna kvarstår. FN:s generalsekreterare välkomnar överenskommelsen men varnar för dess bräcklighet. Donald Trump spelade en nyckelroll i att få parterna till förhandlingsbordet, med potentiella kopplingar till samtalen med Iran.

Spänt läge i Mellanöstern: Attack i Libanon, blockad i Hormuzsundet och attacker i södra LibanonFrankrikes president Macron fördömer attack mot franska soldater i Libanon och riktar misstankar mot Hizbollah. USA har blockerat fartyg i Hormuzsundet som färdas till eller från iranska hamnar efter beskjutning av iranska styrkor. Israels flygvapen har genomfört attacker mot mål i södra Libanon.

