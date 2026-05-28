Sverige slås ut från VM i ishockey efter dramatisk kvartsfinal mot Schweiz

I en spännande VM-kvartsfinal i Zürich var det Schweiz som tog välkommen med en seger med 3-1 mot Sverige. Matchen präglades av dramatiska ögonblick, inklusive utvisningar och skador för båda lagen. Schweiz bröt en lång förlustsvit mot Sverige i mästerskapssammanhang och avancerade till semifinal.

Precis som under alla gruppspelsmatcher - sju raka segrar - var det fullsatt i Swiss Life Arena med 10 000 åskådare som färgade läktarna röda under den kokheta VM-kvartsfinalen i Zürich .

Mycket få blågula tröjor - möjligen ett femtiotal - syntes till. Anstormningen kom direkt efter nedsläpp, ljudnivån var öronbedövande och publiken hoppade så att betongarenan gungade. Plötsligt blev det knäpptyst och stilla. Efter 6.21 skickade Linus Karlsson in Tre Kronors ledningsmål mellan benen på Leonardo Genoni.

Då fick Tre Kronors succéjunior Ivar Stenberg en crosschecking i ansiktet av Dean Kukan och backen fick matchstraff. Under det fem minuter långa numerära överläget fick Oskar Sundqvist in pucken med skridskon, men efter en videogranskning dömdes målet bort. I stället för ett ångestfyllt 0-2-underläge fick hemmapubliken explodera av glädje efter 13.23. Då sköt Nashvilles superstjärna och lagkaptenen Roman Josi från sin backposition in kvitteringen bakom en skymd Magnus Hellberg i det blågula målet.

Chockförlusten mot Norge i gruppen i Fribourg gjorde att Sverige krånglade sig vidare som fyra och fick tuffast tänkbara motstånd i Zürich. Det märktes i den andra perioden när Tre Kronor åkte på två tunga skadesmällar och endast hade tre skott mot mål. Först tvingades lagkaptenen Oliver Ekman-Larsson utgå utan att återkomma för spel efter att ha landat med huvudet i isen. Kort därefter gled Denis Malgin igenom och gav Schweiz ledningen.

En dryg minut senare fick Sundqvist hjälpas av isen efter en bentackling från New Jersey-stjärnan Timo Meier, men ett andra schweiziskt matchstraff blev det inte. Forwarden syntes i rullstol i innandömet av arenan och kunde inte heller spela vidare. Med drygt tre minuter kvar att spela blev uppförsbacken ännu brantare för Sverige. I numerärt överläge skickade Calvin Thurkauf in 3-1-målet.

Schweiz har förlorat två raka VM-finaler och fyra totalt. De två första finalförlusterna kom mot Sverige 2013 och 2018 - den första var starten på en nio matcher lång förlustsvit i mästerskapssammanhang mot Tre Kronor. Nu är den sviten bruten. Sverige kunde inte få närkontakt i den tredje akten och Sam Hallams sista mästerskap som förbundskapten tog slut i kvartsfinal





