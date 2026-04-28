Sverige söker samarbete med Tunisien för att bekämpa gängkriminalitet

Justitieminister Gunnar Strömmer reser till Tunisien för att stärka det polisiära samarbetet och förhandla om ett avtal om brottsbekämpning. Uppskattningsvis 10–20 svenska gängkriminella befinner sig i landet.

Justitieminister Gunnar Strömmer befinner sig i Tunisien för att stärka det polisiära samarbetet med landet och förhandla om ett bilateralt avtal om brottsbekämpning . Bakgrunden till resan är att svenska myndigheter uppskattar att mellan 10 och 20 gängkriminella med starka band till Sverige för närvarande befinner sig i Tunisien .

Majoriteten av dessa individer tillhör samma kriminella nätverk som svensk polis nu aktivt arbetar med att ”reducera” i sin verksamhet. Strömmer har under dagen haft omfattande samtal med Tunisiens inrikesminister Khaled Nouri, där fokus legat på att identifiera och åtgärda gemensamma utmaningar inom brottsbekämpning. Diskussionerna har berört en rad allvarliga brott, inklusive grova våldsbrott, narkotikahandel, penningtvätt och andra aspekter av den kriminella ekonomin.

Strömmer betonar att det finns en tydlig samverkan mellan kriminella strukturer för att optimera sin verksamhet och undvika upptäckt. Sverige har redan etablerat liknande avtal med ett antal andra länder, däribland Turkiet, Förenade arabemiraten, Irak och Marocko. Strömmer framhåller att det finns ett stort intresse från andra nationer att identifiera, gripa och utvisa dessa individer.

Han beskriver de svenska gängkriminellas verksamhet som särskilt skadlig, med hänvisning till att de beställer våldshandlingar, rekryterar minderåriga till kriminell verksamhet och organiserar storskaliga bedrägerier riktade mot äldre personer. Justitieministern understryker också att dessa individer ofta är involverade i brottslighet som skapar en risk för våldsdåd på de platser där de befinner sig, vilket utgör en säkerhetsrisk både för lokala samhällen och för Sverige.

Biträdande rikspolischef Stefan Hector, som också deltar i resan, har haft möten med tunisisk polis för att diskutera konkreta samarbetspunkter och informationsutbyte. Hector beskriver Tunisien som ett strategiskt viktigt land för svenska gängkriminella som söker skydd utomlands. Polisen har under de senaste åren lyckats minska inflytandet från två av de tre största kriminella nätverken i Sverige. Nu riktas insatserna mot det tredje nätverket, med målet att minska dess kapacitet och förmåga att bedriva brottslig verksamhet.

Varken Strömmer eller Hector vill offentliggöra detaljer om vilka specifika gängkriminella det rör sig om, men Hector bekräftar att det handlar om cirka 10–20 personer, varav några redan är frihetsberövade. Han betonar att fokus ligger på de individer som har störst inflytande och förmåga att påverka den kriminella verksamheten. – Vi ser kanske en eller två individer med en mycket stor påverkan, det är dem som vi främst är intresserade av, säger Hector.

Samarbetet med Tunisien ses som en viktig del i den bredare strategin för att bekämpa gängkriminaliteten och skydda svenska medborgare. Genom att stärka det internationella samarbetet och utbyta information hoppas svenska myndigheter kunna försvåra för gängkriminella att operera och undvika rättsliga påföljder. Denna resa markerar ett viktigt steg i Sveriges ansträngningar att ta itu med den växande utmaningen med gängkriminalitet och dess internationella kopplingar.

Det är en signal om att Sverige inte kommer att tolerera att kriminella använder andra länder som fristäder för att fortsätta sin brottsliga verksamhet





