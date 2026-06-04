Sverige spelade oavgjort mot Grekland i sista VM-genrepet

Sverige spelade 2-2 mot Grekland på Strawberry Arena i den sista träningsmatchen inför VM. Efter en svag första halvlek vände laget i andra och tog ledningen genom Gustaf Nilsson, men grekerna kvitterade i slutminuterna.

Det svenska herrlandslaget i fotboll spelade under torsdagskvällen sin sista träningsmatch inför det kommande världsmästerskapet. Motståndet på Strawberry Arena var Grekland , och trots en 2-2-final kunde landslaget visa upp ett betydligt bättre spel än i den senaste förlusten mot Norge.

Förbundskaptenen Graham Potter valde att vila lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf som en försiktighetsåtgärd på grund av en lättare känning, något som bedyrades inte vara allvarligt och att VM-deltagandet inte var i fara. Beskedet kom strax före avspark och innebar att mittförsvaret fick en ny konstellation, vilket inledningsvis visade sig vara problematiskt. Redan efter tio minuter straffade Grekland en svensk hörna där man misslyckats med att rensa undan bollen.

Kostas Tsimikas kunde enkelt placera in 0-1 bakom en chanslös Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet. Den första halvleken präglades sedan av ett svenskt lag som hade svårt att skapa målchanser. Anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres kämpade mot ett kompakt grekiskt försvar men fick få lägen. Samtidigt var Grekland vassa i omställningarna och skapade flera halvchanser.

Halvtidsvisslan ljöd under spridda burop från publiken på Strawberry Arena. Andra halvlek inleddes med ett piggare Sverige. I den 52:a minuten klev Gyökeres fram och satte en välplacerad frispark till 1-1. Målet gav energi och kort därefter bytte båda lagen in flera nya spelare.

Sverige fick in Taha Ali och Gustaf Nilsson, vilket gav mer fart och tyngd i anfallsspelet. I den 71:a minuten kombinerade duon fram till 2-1. Ali stormade fram på vänsterkanten och slog ett lågt inlägg som Gustaf Nilsson elegant placerade i mål. Men den grekiska pressen i slutet av matchen gav resultat.

I den 88:e minuten kvitterade Giorgos Masouras framspelad av en vänsterbacksstyrka. Slutresultatet 2-2 innebar att Sverige fick med sig ett oavgjort resultat, men framför allt en bättre känsla än efter nederlaget mot Norge. Trots att resultatet inte var en seger var spelarna nöjda med insatsen. Gustaf Nilsson, som blev målskytt, sade i en intervju med Viaplay att laget gjorde en mycket bättre match än senast och att de fick med sig positiva saker.

Matchen var det sista testet innan VM-premiären mot Tunisien den 15 juni i mexikanska Monterrey. Landslaget har nu en vecka att finjustera detaljer innan avresan till Mexiko. Förhoppningen är att Victor Nilsson Lindelöf ska vara redo och att anfallsduon Isak och Gyökeres ska hitta formen. Sverige har en tuff grupp med Tunisien, samt Portugal och Sydkorea, men genrepet gav visst hopp om att laget kan prestera.

Samtidigt visade försvaret återigen svagheter som måste åtgärdas om man ska kunna gå långt i turneringen. Träningsmatchen mot Grekland var ett steg i rätt riktning men arbetet återstår





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