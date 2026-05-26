Sverige tar kvartsfinalplats efter dramatisk seger mot Slovakien

Tre Kronor kniven mot strupen i gruppavslutningen mot Slovakien. En blågul seger under ordinarie tid krävdes för att nå kvartsfinal. Alla andra resultat skulle innebära missat slutspel – för blott andra gången sedan 1985. Efter knappt fem minuter tog Slovakien ledningen på en kontring efter att junioren Anton Frondell – tillbaka efter skada – slarvat bort pucken i offensiv zon. Slovakien prickade ribban och tvingade den blågula målvakten Magnus Hellberg till storspel i dubbla numerära överlägen. Avslutet lyfte Sverige och på det fjärde skottet kom 1–1 när Frondell via Hlavajs benskydd vallade in kvitteringen. Starten på den andra akten blev en helt annan historia. Efter 2.50 kunde Jakob Silfverberg skicka in ledningsmålet när Sverige kom två mot en. Halvvägs in i perioden visade succéjunioren Ivar Stenberg, 18, varför han väntas gå som nummer två i sommarens NHL-draft. Frölundaforwarden dribblade bort backen Frantisek Gajdos och satte 3–1-pucken i krysset – hans fjärde mål i turneringen. Den tredje perioden blev ett enda långt ställningskrig. Sverige låg rätt i positionerna, dödade effektivt tid när tillfället gavs och i slutskedet kunde Oliver Ekman-Larsson skicka in 4–2 i tom bur. De tre poängen gör att Sverige slutar fyra i gruppen och tar den sista kvartsfinalplatsen. På torsdag väntar kvartsfinal i Zürich.

