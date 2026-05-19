Sverige tillbaka på agendan efter förlust mot Tjeckien

Under VM saknar några tongångar, exempelvis målvakten Magnus Hellberg, men Tjeckien är ytterligare en utmaning för Sveriges lag. Lagkapten Urus Grafström har tidigare påpekat att Tjeckien är en farlig motståndare och att lösningarna är svåra att hitta mot dem.". "Vi vet att Tjeckien ställer oss ett rejält krav, på många sätt var de minst sagt svårspelade mot Danmark och mot Tjeckien i går hade de nyaElementet i sitt anfallsspel, där Cernoch värvades speciellt för den här turneringen. Sedan tror jag att det kommer att vara svårt att matcha deras krossare. Vi vet att de kan vara svårslagna, de har gjort det i EM och de har gjort det i år. Vi har sett det, det kan vara en tuff utmaning", säger han.VM-turneringen ligger nu på dag 2. Tre inspelade poäng på tre matcher gör att det blir svårt för Sverige att ta någon av de två första platserna i gruppen. Sverige möter Tjeckien två matcher i rad.

Det lyfter inte i VM för Tre Kronor eller målvakten Magnus Hellberg.3–4 mot Tjeckien och Sverige har förlorat mot båda sina största konkurrenter om gruppsegern, det blev ju förlust även i premiären mot Kanada.

Tre inspelade poäng på tre matcher – enda segern hittills kom mot Danmark – gör att det blir svårt för Sverige att ta någon av de två första platserna i gruppen.

"Väldigt surt, vi vet att det var en otroligt viktig match för att sätta oss i en bra position inför slutspelet", säger Hellberg. Men efter två spelade matcher och nio insläppta mål ligger Hellberg på 23:e plats i målvaktsligan med 77,40 i räddningsprocent. Arvid Söderblom hade 87,50 mot Danmark. Mot Tjeckien hade Hellberg inte mycket hjälp heller i början. 0–3 efter 13 minuter sedan tjeckerna fått öppna landskap mot ett svenskt försvarsspel som knappt existerade.

". Det är klart att det är en stor del som vi som grupp behöver justera. Det känns som när det regnar så regnar det ordentligt, det kändes som allt som gick på mål gick i mål. Vi behöver agera smartare, vara snabbare i våra omställningar från anfallszon till egen zon, säger förbundskapten Sam Hallam.

Tjeckiens fjärde mål, det matchvinnande av Jiri Cernoch, räddade Hellberg – men blev sedan inkörd i målet av egna lagkamraten Simon Holmström. Målet videogranskades, pucken syntes aldrig, men domarna dömde ändå mål då Hellbergs plockhandske var över mållinjen. Där under låg ju pucken också.

". Jag gör räddningen innan, det är så klart frustrerande när de dömer målet på ett sånt slumpartat sätt. Jag får lita på att domarna tog rätt beslut, säger Hellberg





