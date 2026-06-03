Sverige uppmanas att ta bort gränskontrollen från Danmark

Migrationsminister Johan Forssell säger att kontrollerna finns på plats på grund av höjd säkerhetsrisk. Han hoppas att EU:s nya migrationspakt ska leda till en förändring.

Sverige uppmanas att ta bort gränskontroll en från Danmark . Migrationsminister Johan Forssell säger att kontrollerna finns på plats på grund av höjd säkerhetsrisk . Han hoppas att EU:s nya migrationspakt ska leda till en förändring.

Men han tycker inte att det är ansvarsfullt att ta bort kontrollerna innan reglerna träder i kraft på EU-nivå. Larmet om att en bil kört av vägen kom in på onsdagen. Flera läsare har hört av sig till Aftonbladet om att bredband och tv ligger nere. En router i Bromma har gått ner och tekniker ska försöka få tillbaka den.

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