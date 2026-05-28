Sverige urnas från VM efter knähål och kontroversiell dom i kvartsfinal mot Schweiz

Sveriges landslagshockeylag missade semifinal i VM efter en 1-3-förlust mot Schweiz. Oskar Sundqvist skadades av en knätackling ochOliver Ekman-Larsson drabbades också av skada. Domarlyset ifrågasattes efter flera uteblivna utvisningar.

I hockey-VM:s kvartsfinal i Zürich mötte Sverige Schweiz i en intensiv kamp som avgjordes med en 1-3-förlust för de blågula. Matchen Präglades av flera dramatiska ögonblick, inte minst två skador som fick spelare att lämna isen förtida.

Sveriges forward Oskar Sundqvist skadades efter en knätackling från den schweiziske spelaren Timo Meier, men domarna valde att inte videogranska situationen och årkade i stället ut Meier för crosschecking. Även Oliver Ekman-Larsson skadades under andra perioden. Tre Kronor-backen Mattias Ekholm uttryckte sin förvåning över domarensbeslut och pekade på att Sverige inte fick någon powerplay trots de två utvisningarna.

I första perioden fick schweizaren Dean Kukan ett matchstraff efter en crosschecking mot den svenska junioren Ivar Stenberg, som trodde att domarna vek ner sig för publiken. Trots att Sverige initialt tog ledningen med måg av Sundqvist under powerplay, tittades Schweiz tillbaka och avgjorde matchen. Ekholm betonade att det aldrig är okej för ett svenskt landslag att misslyckas i en kvartsfinal och kallade för ödmjukhet inför motståndarna.

De unga svenska spelarna Viggo Björck, Ivar Stenberg och Jack Berglund visade tydliga tecken på besvikelse efter förlusten. Schweiz advanced till semifinal där de möter Norge medan Sveriges VM-resa tog slut





