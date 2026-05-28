En ny rapport från Elitfotboll Dam och Svenska Fotbollförbundet pekar ut vad som måste förändras för att Sverige ska behålla sin plats i toppen inom damfotbollen. Sportchefen Kirsten van de Ven menar att Sverige måste öka kompetensen inom klubbarna och få fler anställda med rätt utbildning.

Sverige varnar för att flera länder håller på att springa förbi i damfotbollen. En ny rapport från Elitfotboll Dam och Svenska Fotbollförbundet pekar ut vad som måste förändras för att Sverige ska behålla sin plats i toppen.

Sportchefen Kirsten van de Ven menar att Sverige måste öka kompetensen inom klubbarna och få fler anställda med rätt utbildning. Hon vill också se bättre träningsmiljöer, fler utbildade tränare och större medicinsk kompetens. Van de Ven menar att Sverige fortfarande har ett försprång tack vare sin historia och sitt internationella rykte, men att man måste fortsätta utvecklas för att behålla sin plats i toppen.

Rapporten fokuserar på processerna bakom framgång och pekar ut vad som måste förändras för att Sverige ska fortsätta vara ett av Europas ledande fotbollsländer på damsidan. Målet är att Sverige ska vara ett av de bästa länderna i Europa inom damfotbollen och att damallsvenskan ska vara en liga som systematiskt utvecklar spelare för Europas största klubbar





