Sverige tillsätter en utredning för att undersöka hur Muslimska brödraskapets inflytande ser ut i landet efter att rapporten avslöjat att den islamistiska rörelsen fått fäste i Frankrike.

Sverige vill kartlägga Muslimska brödraskapets inflytande efter att rapporten avslöjat att den islamistiska rörelsen fått fäste i Frankrike. En utredning tillsätts för att undersöka hur det ser ut i Sverige och ledas av terrorforskaren Magnus Ranstorp .

Enligt rapporten har den 'kommunala islamismen' fått fäste i Frankrike genom infiltration av skolor och civilsamhället. Regeringen vill nu ta reda på hur det ser ut i Sverige och Simona Mohamsson anser att det finns ett problem med islamism som har brett ut sig. Hon nämner muslimska skolor och förskolor som fått stänga på grund av risken för radikalisering och menar att det inte kan ses som enskilda fall utan som ett medvetet agerande med målet att splittra Sverige.

Magnus Ranstorp betonar vikten av den här utredningen och frågan om hur 'antidemokratiska miljöer får tillträde till demokratiska institutioner'. Han menar att Sverige behöver kartlägga nätverken, deras påverkan och hur de kan förebyggas och att antisemitismen är demokratins brandvarnare och islamismen är en av de ideologier som måste granskas när den hotar fri- och rättigheter





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Sverige Muslimska Brödraskapet Islamism Utredning Magnus Ranstorp Simona Mohamsson

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