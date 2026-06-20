Sverige vinner VM-matchen mot Tunisien med 5-1

Sverige vann sin första VM-match mot Tunisien med en imponerande 5-1-seger. För att fortsätta se matchen behöver du uppdatera till den senaste versionen av din app.

Sverige vann sin första VM-match mot Tunisien med en imponerande 5-1-seger. För att fortsätta se matchen behöver du uppdatera till den senaste versionen av din app.

Jag landade i Monterrey för att bevaka Sveriges VM-premiär mot Tunisien och trodde på en lågmäld 0-0-seger eller möjligen 1-0 till Sverige. Men Maciej Hegel, Leslaw Ryszkowski och Michal Ryszkowski från Polen hade rest från Gdansk för att se Polen, men fick istället heja på Sverige. Jag träffade även ett par polacker i polska landslagströjor på stadens gågata, de hade köpt sina VM-biljetter före den sista kvalomgången och reste ändå till Mexiko.

Det var utsålt och två svenska supportersektioner var på plats, överallt syntes gula tröjor och många mexikaner hade bestämt sig för att stötta Sverige. Jag träffade även kollegor på pressläktaren och slog mig ned bredvid en stram reporter från en av kvällstidningarna. När Isak gjorde 2-0 och Gyökeres satte 3-1 knöt jag min tysta näve av lycka, men kylan bland de svenska sportjournalisterna var som stål. Jag blev rädd för människor med denna självkontroll kan vara farliga.

Sverige var på väg mot sin mest målrika VM-premiär sedan 1938, men stämningen på pressläktaren påminde mer om ett förutsägbart styrelsemöte. Jag träffade även svenska supportrar som ville spela in en video, men de ville inte ställa upp. Jag träffade även en svensk familj ur den övre medelklassen som ville inte vara med. Jag avslutade med en ljummen burköl på en parkbänk utanför hotellet där jag mötte Robin från Trelleborg som släntrade hem när barerna stängt





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