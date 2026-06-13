Sverigedemokraterna höll på lördagen en valkonferens för att spika sin valplattform och förbereda sig för valrörelsen. Partiledare Jimmie Åkesson framhöll att SD ligger bättre till i opinionsmätningar än vid samma tidpunkt inför förra valet.

På lördagen höll Sverigedemokraterna en valkonferens för att spika sin valplattform och förbereda sig för valrörelsen. Partiledare Jimmie Åkesson framhöll att SD ligger bättre till i opinionsmätningar än vid samma tidpunkt inför förra valet, men konstaterade att Tidöpartierna ligger efter oppositionen.

Han menade att det är möjligt att vända läget även i det här fallet. En fråga som har varit i fokus under våren är marknadshyror, och Åkesson uttalade sig om att SD står fast vid sitt ställningstagande att inte införa marknadshyror för befintliga hyresrätter och nyproduktion. I andra nyheter avslutade David Beckham sin karriär 2013 efter spel i bland annat Manchester United och Paris Saint-Germain, och han fick nu en stjärna på Hollywood Walk of Fame.

Försvarsmakten genomförde under fredagen dubbla insatser mot ryska stridsflyg över Östersjön, och USA:s justitiedepartement gav grönt ljus till Paramount Skydance:s köp av Warner Bros. för över 110 miljarder dollar. USA har också skjutit ner flera iranska drönare som försökte attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet, och FN registrerade i maj det högsta antalet civila dödsoffer under en månad i Ukraina sedan april 2022.

I fotboll dominerade USA sin premiärmatch mot Paraguay med tre mål, och introduktionskursen för matchen låg på 135 dollar innan den ökade till 150 dollar. En pojke fastnade under fredagskvällen i en container i Sandviken, och SVT hade problem med ljudet i sin studiosändning inför VM-matchen mellan Kanada och Bosnien och Hercegovina





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