Sverigedemokraterna kräver haverikommission efter ökade våldtäkter inom hemtjänsten

Sverigedemokraterna föreslår en haverikommission för att utreda den kraftiga ökningen av sexuella övergrepp mot äldre inom hemtjänsten och kräver snabba politiska reformer.

Sverigedemokraterna s rättspolitiska talesperson, Henrik Vinge, presenterade under måndagen ett förslag om att tillsätta en nationell haverikommission med syftet att kraftfullt motverka sexuella övergrepp inom hemtjänst en. Enligt Vinge rör det sig om en mycket allvarlig utveckling av brottsligheten som har eskalerat markant i Sverige under de senaste åren.

Han underströk att situationen är djupt oroande och att det nuvarande läget kräver omedelbara politiska insatser för att säkerställa tryggheten för landets äldre medborgare. Vinge hänvisade till att statistiken visar på ungefär en våldtäktsanmälan i veckan inom hemtjänsten, en siffra som han befarar är kraftigt underskattad på grund av ett betydande mörkertal. Det specifika fenomenet som lyftes fram under presskonferensen rör våldtäkter mot kvinnor över 60 år begångna av okända gärningsmän. Historiskt sett har detta varit en mycket ovanlig typ av brottslighet, men under senare tid har frekvensen ökat markant, vilket väckt starka reaktioner. Kritik har riktats mot flertalet kommuner, där man bland annat ifrågasätter varför polisanmälningar uteblivit, brister i kommunikationen till anhöriga samt en ovilja att gå till botten med tidigare misstankar. Den föreslagna haverikommissionen ska därför få i uppdrag att göra en djupgående kartläggning av brottens omfattning, identifiera förövarnas bakgrund och mönster, samt ta fram konkreta rekommendationer för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan arbeta preventivt för att förhindra framtida övergrepp. Sverigedemokraterna betonar att behovet av åtgärder är akut och att de önskar se en implementering av förslaget så skyndsamt som möjligt, helst innan det kommande valet. I en kommentar till Expressen bemöter äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje förslaget. Hon uppger att regeringen redan arbetar intensivt med att skärpa kraven inom äldreomsorgen. Vidare framhåller hon att regeringen har givit i uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att kartlägga brottslighet riktad mot äldre. Tenje välkomnar Sverigedemokraternas engagemang i frågan och menar att samarbetet kring denna problematik är avgörande. Det kvarstår dock ett stort behov av att skapa en trygg arbetsmiljö för personal och en trygg vardag för dem som mottar omsorg, där den föreslagna kommissionen skulle kunna fungera som ett viktigt verktyg för att blottlägga systematiska brister som idag hindrar rättssäkerheten. Diskursen kring äldreomsorgens säkerhet har därmed blivit en central punkt i den politiska debatten, där krav på transparens och ansvarstagande väger tungt för att återupprätta förtroendet för välfärdssystemet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vänsterpartiet kräver plats i regering efter valsegerVänsterpartiet har på sin kongress beslutat att de ovillkorligen kommer att kräva en plats i en eventuell rödgrön regering vid en valseger. Detta innebär att partiet inte kommer att stödja eller släppa fram en regering de inte är en del av. Partiet presenterade även förslag om återinförd gratis tandvård för unga och ett utökat högkostnadsskydd.

Read more »

Iran stänger Hormuzsundet efter attackerIran har stängt Hormuzsundet som svar på USA:s blockad av fartyg. Två oljetankers besköts i sundet. Samtidigt har Israel utfört flyganfall i södra Libanon efter att vapenvila brutits.

Read more »

20-åriga Wafiq utvisas efter sju år: ”Förstör mig och min familj”De senaste sju åren har Wafiq Choudhury bott i Sverige med sin familj. Nu tvingas han lämna landet trots att han har jobb, familj och vänner i Luleå. – Livet som jag levt i sju år, måste jag packa ihop och dra, säger Wafiq Choudhury.

Read more »

Socialdemokraternas taktik kritiseras av SverigedemokraternaSverigedemokraterna anklagar Socialdemokraterna för att använda populistiska strategier istället för att presentera egna politiska lösningar. Partiet menar att Socialdemokraterna försöker smutskasta sina motståndare med metoder som påminner om Putin och Orbán, och att detta beror på brist på politisk substans och regeringsunderlag. Sverigedemokraterna framhåller sin egen Rysslandskritiska hållning och sin oro för ökad maktkoncentration inom EU.

Read more »

Wild tar ledningen i slutspelsronden efter stark insats av Eriksson EkMinnesota Wild, med Joel Eriksson Ek i spetsen, inledde slutspelsronden med en dominant seger över Dallas Stars. Målvakten Jesper Wallstedt imponerade med 27 räddningar, medan Eriksson Ek stod för två viktiga mål. Stjärnor som Kaprizov, Hartman och Boldy bidrog även starkt till segern.

Read more »

Lars Frölander om nya livet efter karriärenNamn: Anna Friberg. Gör: Reporter och krönikör. Började jobba på Expressen: Första vändan 2003 och kom sedan tillbaka igen 2008 efter att bland annat ha bott ett par år i London. Har tidigare: Jobbat som både reporter och redigerare på Skövde Nyheter och Svenska Dagbladet.

Read more »